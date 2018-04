ENGLEZI LOBIRAJU ZA SRBINA: Nemanja Vidić u štabu kod Murinja!

Legendarni as Mančester junajteda Nemanja Vidić izneo niz kritika na račun fudbalera sa Old Traforda, a njegova stručna opažanja zadivila su Engleze.



Vidićev govor toliko je bio uverljiv i analitičan da je portal Mančester ivning njuz zatražio od uprave „crvenih đavola“ da ga za sledeću sezonu uvrsti u stručni štab Žozea Murinja.

- Izgleda da nam Murinjo govori kako njegovi fudbaleri imaju problem s mentalitetom. Mislim da igrači Mančester junajteda moraju da znaju da je svaki meč izuzetno važan i da ga moraju dobiti. Ako si u Junajtedu, onda je neprihvatljivo razmišljati o remiju ili porazu - rekao je Vidić, da bi onda podsetio Britance na svoju generaciju:

- Mi smo osvojili Ligu šampiona i nismo dugo slavili. Bila su to dva sata proslave, a onda smo otišli na odmor, dok je naš menadžer već razmišljao u stilu „koga da dovedem za sledeću sezonu“!

Vidić nije štedeo ni Arsenal, koji je juče u poslednjem kolu izgubio od Njukasla sa 2:1.

- Arsenalovi defanzivci nemaju komunikaciju. Oni gledaju loptu i ne reaguju. Njih šestorica protiv trojice i niko ne govori ko će da krene i napadne loptu, a ko će da pokriva leđa. Definitivno ne štima u organizaciji, a ja bih rekao i da postoji nedostatak želje.

Razgovor defanzivaca ključan je za njihovo dobro funkcionisanje.

- Priča je važna. Mi smo to radili tokom cele moje karijere sa Ferdinandom, Evrom i ko god je igrao sa nama.

Pošteno rečeno

ARSENAL PRVO DA UČI O ODBRANI



Čuveni kapiten Mančester junajteda ima jedan savet za Arsenal.

- Oni moraju da se brane. Mislim da Arsenal tokom priprema mora da razmišlja kako da odbrani svoj gol i sačuva nulu, a ne kako će postići gol. To je ključ ako žele borbu za titulu. On će na kraju imati 70 postignutih golova i 40 primljenih. Za tim iz vrha to je previše golova u svojoj mreži - zaključio je Vidić.