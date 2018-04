(VIDEO) DOBILI SMO NOVOG ADEMA LJAJIĆA: Evo koji reprezentativac je odbio da peva nacionalnu himnu i zašto!

Karim se našao na nožu u poslednje vreme pre svega zbog loših igara, ali to traje već duže vreme.

Najpre je počelo svađom sa saigračem Valbuenom, pa se nastavilo nepevanjem nacionalne himne ''Marseljeze.''

"Ako slušate reči Marseljeze, to nije ništa drugo nego poziv da se ide u rat i to mi se uopšte ne sviđa", objasnio je Benzema za Marku. Himna Francuske je nastala u dobra Francuske buržoaske revolucije i zaista je poziv na otpor tiraniji.

Benzema smtra da je ipak ostao u ''kraljevskom klubu'' najviše zahvaljujući podršci predsednika Frorentina Pereza, koji mu je pomagao na razne načine kako bi lakše podneo pritiske kojih je bilo i previše.

"Velike igrače uvek kritikuju, to prodaje novine. Ako odigram loše nisu mi potrebne vesti da bih to video. UVek dajem sve od sebe i ne zanima me šta pišu u vestima. Stvarno me ne dotiče", kaže Benzema.

Čitava situacija je dosta podsetila na problem koji je nastao u našoj reprezentaciji za vreme selektora Siniše Mihajlovića i ''kuliranja'' himne od strane Adema Ljajića.

