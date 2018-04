DEJAN STANKOVIĆ: Bane je moje dete, lepo je što pada rekord!

Nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dejan Stanković izjavio je danas da mu je drago što će ga Branislav Ivanović prestići po broju utakmica za nacionalni tim i da je takav epilog prirodan, ali i da rekordi nisu bitni, već ono što se uradi na terenu.

Ivanović je sa 102 meča na jedan nastup od rekordera Stankovića i pred Svetsko prvenstvo u Rusiji trebalo bi da ga nasledi na vrhu.

"Hvala Bogu da će Ivanović da me smeni, tako i treba. Kao što će jednog dana možda neko i njega smeniti, a onda i tog naslednika... Bitan je grb, ono što uradiš za reprezentaciju, neka bude takvih utakmica "milion" svakog od igrača. Rekordi nemaju veze... Svašta se pričalo i pisalo, Bane je moje dete, neko ko je odrastao i napravio fenomenalnu karijeru. Bila mi je čast, verujem i njemu, da delimo svlačionicu i borimo se za isto. Ivanović je odličan momak i igrač", rekao je Stanković.

Bivši as Crvene zvezde, Lacija i Intera, ubeđen je da Srbija ima velike šanse da prođe u eliminacionu rundu na Mundijalu u konkurenciji Brazila, Švajcarske i Kostarike.

"Mundijal je specifično takmičenje, ogromna je odgovornost i pritisak. Prve dve utakmice ti govore sve, odlučuju da li ćemo ići dalje... Kao što sam pre kvalifikacija rekao da ćemo otići u Rusiju, tako i sada verujem da ćemo tamo napraviti veliki rezultat. Stojim uz reprezentaciju Srbije i verujem u nju ko god da je selektor ili igrač i tako bi trebalo svako da razmišlja".

Kako je naglasio, ima puno poverenje u selektora Mladena Krstajića, još jednog nekadašnjeg saigrača iz reprezentacije.

"Verujem u mog bivšeg saigrača, dragog prijatelja Mladena, selektor je reprezentacije, samim tim i moj. Predstavljaće našu zastavu i braniti naše boje. Nemam razlog da ne verujem u njega, svom snagom i srcem sam uz Krstajića i "orlove".

Stanković je izneo pohvale na račun fudbalera Crvene zvezde posle pobede nad Partizanom 2:1 i tako stigli na korak do šampionske titule.

"Odigrali su stvarno dobro, kao i svaki derbi bila je jaka utakmica, kvalitetna, bilo je puno tenzije, ali tako je kada se igra za titulu. Drugačije i ne može da bude. Oduševila me je emocija cele ekipe i velika želja za pobedom. U junu su krenuli pripreme, skoro godinu dana igraju fudbal sa tolikim pritiskom i to nije lako. Veliki uspeh napravljen je u Evropi i kao grupa su me oduševili".

On je učestvovao u akciji kompanije Marbo "Pokaži fudbalsku strast" i delio lopte đacima Osnovne škole "Jovan Ristić" u Borči, uz veliki broj dece koja su htela da se slikaju i dobiju autogram od njega.

"Danas je bilo fenomenalno, uvek je tako kada se družim sa decom, posebno kada posetim ustanovu kao što je škola. Podržao sam kampanju dodele lopti Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini u mnogo škola. Lopta je savršena da odrasteš, sigurno se među decom krije šampiona, iako ne moraju da budu. Bitno je da lopta postoji u njihovom životu i da je sa njom, bilo koje vrste, lepo odrastati".

Upravo zbog druženja sa decom i prenošenja iskustva, Stanković priprema organizaciju fudbalskog kampa "DEKI5" na Zlatiboru, uz dolazaka asova poput Siniše Mihajlovića, Kristijana Kivua, Marka Materacija i drugih.

"Siguran sam da ću se isto lepo osećati i kada moj kamp zaživi. nadam se najboljem, imam odličnu ideju sa odličnim timom ljudi. U tri nedelje ću deci pokazati kako sam odrastao, šta je fudbal u principu i šta su ostale stvari koje prate, kako poštovati protivnika, kako zdravo živeti, kako biti svoj... Biće dosta gostiju, mojih bivših saigrača", zaključio je Stanković.

Kurir sport/Tanjug, foto: Dado Đilas

