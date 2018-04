(VIDEO) LUDNICA U BIRMINGEMU: Liverpul ispustio 2:0! Loša uvertira pred Romu

Ekipa Jirgena Klopa povela je već u četvrtom minutu golom Denija Ingsa. Do 72. minuta nije bilo promena rezultata, iako je bilo prilika na obe strane, a nakon toga su usledila velika uzbuđenja na terenu.

U tom 72. minutu je na 2:0 za Liverpul povisio Mohamed Salah.

Egipćaninu je to bio 31. pogodak od početka sezone i on je tako izjednačio rekord po broju postignutih golova u Premijer ligi od kada se u sezoni igra 38 kolo. Po 31 gol u sezoni do sada su postigli još Alan Širer, Kristijano Ronaldo i Luis Suares.

Vest Brom je u finišu meča sve karte bacio na napad i to mu se isplatilo. Prvo je Džejk Livermor u 79. minutu smanjio na 2:1, da bi u 88. izjednačenje i bod domaćoj ekipi doneo Hose Rondon.

Liverpul naredne nedelje očekuje prvi meč polufinala Lige šampiona protiv Rome, a potom u Premijer ligi dočekuje Stouk. VBA u narednom kolu gostuje Njukaslu.

Fudbaleri Votforda i Kristal palasa odigrali su danas nerešeno 0:0 u utakmici 35. kola Premijer lige.

Votford je vezao i šesti meč bez pobede u Premijer ligi i na 12. mestu na tabeli ima 38 bodova. Kristal palas je trenutno na 15. poziciji sa tri boda manje.

Srpski fudbaler Luka Milivojević odigrao je svih 90 minuta za Kristal palas.

Fudbaleri Votforda u narednom kolu gostuju Totenhemu, dok Kristal palas dočekuje Lester.

(Beta, Foto: Reuters)

Kurir

Autor: Kurir