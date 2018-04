CIFRA OD KOJE ĆE VAM SE ZAVRTETI U GLAVI! Ronaldo isterao svoje! Portugalac dobija astronomsku platu!

Kristijano Ronaldo je uspeo da od Reala izboksuje astronomsku platu za novi ugovor. Portugalac će u narednu sezonu ući s primanjima od 30 miliona evra, što je za devet više od godišnjih prihoda koje je imao. I sve to je uspeo sa pune 33 godine.

Ono što je nateralo predsednika Florentina Pereza na ovakav potez jeste 15 golova koje je postigao Kristijano Ronaldo ove godine, a 42 u čitavoj sezoni. I većina tih golova bili su odlučujući, to jest donosili su pobedu Realu. Klub mu je omogućio i bonus od još dva miliona evra, pa njegova plata može da izađe na čitavih 32 miliona!



Važno je istaći da su Kristijano Ronaldo i Real u ugovoru samo promenili onaj deo koji se tiče finansija, dok vremenski okvir, to jest trajanje vernosti do 2021. godine nije diran. To znači da bi Portugalac trebalo sada i materijalno da bude miran, te da vrhunski fudbal pruža do svoje 36. godine.

foto: Printscreen



Valja napomenuti da su ljudi iz Reala krajem prošle godine nudili Ronaldu povišicu od devet miliona evra kroz bonuse, ali je on to odbio. Smatrao je da se time omalovažavaju njegovi kvaliteti i sve ono što radi u „kraljevskom klubu“.

Tada se jedan od direktora Reala Hose Anhel Sančez našao u nebranom grožđu kada je na sastanku u Abu Dabiju predočio Ronaldu uslove kluba. Portugalac je samo mirno saslušao šta mu nude, ljubazno se zahvalio i napustio restoran.



Kristijano Ronaldo je isterao svoje, ali su od njega i dalje plaćeniji Leo Mesi, koji u Barseloni zarađuje 45 miliona evra godišnje, i Nejmar u PSŽ (35).

Kurir / A. R.

Foto: EPA, Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT: Partizan našao vezistu, Zvezda već dogovorila prvo pojačanje. Na kome će crveno beli najviše zaraditi?

Kurir

Autor: Kurir