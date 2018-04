MARKO DMITROVIĆ ZA KURIR: Rodrigez bio bez svesti, spasao sam mu život!

Marko Dmitrović - heroj o kome priča Španija.



Eibar je izgubio od Hetafea sa 1:0, ali je srpski golman iz celog meča izašao kao apsolutni pobednik. U pokušaju da stigne do lopte, laktom je zakačio po glavi gostujućeg napadača Anhela Rodrigeza, koji je ostao nepomično da leži na travi. Trenuci su delili Španca od smrti, Dmitrović mu je prvi pružio pomoć, a posle prespavane noći u razgovoru za Kurir ispičao je jezivi događaj.

Obojica smo krenuli na loptu, ja sam stigao prvi do nje i uspeo da je izboksujem. Mislio sam da mu nije ništa, ali kada sam video da nepomično leži i da su mu oči poluotvorene, da nije pri svesti, reagovao sam brzo, bez razmišljanja i panike. Znao sam da je u tim trenucima najvažnije okrenuti ga na stranu i izvaditi mu jezik kako ne bi došlo do gušenja. Srećom, brzo su došli lekari, koji su mu povratili svest, i on je nastavio da igra - prepričava za Kurir dešavanja sa stadiona Ilpurui Marko Dmitrović (26).

Srpski golman i Anhel Rodrigez posle utakmice proveli su nekoliko minuta u razgovoru o duelu koji je obeležio meč Eibara i Hetafea.

- Pričali smo nas dvojica i tokom utakmice, a i posle. Zahvalan mi je na pomoći. Rekao mi je da je išao punom snagom u duel kao i ja, te da je sam naleteo na moj lakat. Nije imao vremena da se izmakne, ali hvala bogu sve je prošlo kako treba. Najvažnije od svega je da nema bilo kakvih posledica. Nažalost, ovakve stvari se dešavaju u sportu. Svako bi to uradio na mom mestu.



Eibar je jedno od najprijatnijih iznenađenja u prvenstvu Španije. Iako su im mnogi predviđali borbu za opstanak, jedno vreme su bili u igri i za Evropu.

- Ostale su još četiri utakmice do kraja. U sredini smo, opstanak je obezbeđen, što je bio i primarni cilj. Želimo da sakupimo što više bodova i da se što bolje plasiramo. Lično, zadovoljan sam, odigrao sam sve utakmice u svojoj prvoj sezoni, u jednoj tako jakoj ligi kakva je španska. Igrao sam protiv najboljih igrača na svetu Ronalda i Mesija. Ispunjen sam.



Prati bivši klub BRAVO ZA MILOJA I ZVEZDU

Marko Dmitrović prošao je omladinsku školu Crvene zvezde, a i u Španiji pomno prati rezultate bivšeg kluba: - Gledao sam derbi, drago mi je mnogo zbog pobede. Može se reći da je titula obezbeđena jer je bodovna razlika velika. Imam dosta prijatelja u Zvezdi (Stojković, Srnić, op. aut.) i srećan sam zbog njih. Naravno, hoću da izdvojim velikog stručnjaka Vladana Milojevića, jednog od najboljih naših trenera. Uopšte nisam sumnjao za njega, znao sam da će vratiti Zvezdu na njen šampionski put!



Nada se pozivu Krstajića MUNDIJAL - KRUNA KARIJERE!

Marko Dmitrović jedini je srpski golman koji brani u ligama „petice“, a selektor Mladen Krstajić ozbiljno računa na njega za SP u Rusiji. - Jedva čekam okupljanje reprezentacije, nadam se da će me selektor pozvati. Ako odem na Mundijal, biće to kruna karijere. Svi jedva čekamo da počnu pripreme i Svetsko prvenstvo, jer je to najveće takmičenje koje postoji u fudbalu - skroman je kao i uvek Marko Dmitrović.



