(FOTO) OPA! MALA JE BOMBA! Srpski reprezentativac snimao devojku u krevetu! Golišava cica zapalila društvene mreže!

Kupaći možete poruciti na stranici @leommi_official ☝🏼 @leommi_official ☝🏼 Par sekundi nakon slike, gurnuo me je u bazen da bi se slikanje prekinulo 😒🏡♥️ #telaviv #swimwear @instascenex

A post shared by ANA CAKIĆ (@cakic__ana) on Apr 23, 2018 at 6:04am PDT