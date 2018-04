ZVEZDA DOČEKUJE ČUKU Milojević: Ne gledamo na drugu stranu, trebaju nam još dve pobede

"Ne gledamo na drugu stranu. Rekao sam i ranije da nam trebaju još dve pobede u plej-ofu, šest bodova, to nas interesuje. U plej-ofu imate 21 bod, nas interesuje samo naša igra. Ne obaziremo se na protivnika. Šta god da se desi, moramo da radimo, imamo mnogo igrača koji treba da igraju. Hoću da završimo kako smo krenuli. Ne razmišljamo o tome. Ispred nas imamo pet utakmica i pet finala i igrači treba da budu koncentrisani na to što treba da urade", rekao je Milojević.

Upitan da li se oseća uzbudjenje u ekipi, s obzirom na to da crveno-belima fale još dve pobede do šampionske titule, Milojević je odgovorio potvrdno.

"Kad bih rekao da se ne oseća...Oni to znaju, treba da budu profesionalni i profesionalno odradjuju svaki trening. Fudbal je danas i sutra. Novi izazov, ispred nas je samo Čukarički. Crta se uvek podvlači na kraju i tako treba gledati na stvar. Ja neću da dozvolim euforiju i ne primećujem je. Interesuje me samo prva naredna utakmica", rekao je on.

Zvezda je prva na tabeli Super lige Srbije sa devet bodova prednosti u odnosnu na Partizan, a sutra na svom stadionu dočekuje Čukarički.

"Igramo s ekipom koja je pokazala da može da pobedi svakoga i bez obzira na sve i u nedelju pogotovo u Kupu, da je dobra ekipa, sa iskusnim igračima, igra na rezultat. Znaju u svakom trenutku šta hoće. Mislim da će biti interesantna i dobra utakmica. Ne bih da trošim reči na Čukarički, ekipa koja je u vrhu srpskog fudbala i želi da izbori Evropu, videlo se da ima šansu. Čeka nas izuzetno teška utakmica, skup dobrih igrača, predvodjenih trenerom Lalatovićem, koji je jedan od dobrih trenera u Srbiji. Mi ćemo se spremati kao i do sada, pozvao bih navijače da nas podrže u što većem broju", rekao je Milojević.

On je kazao da "nema kadrovskih problema" i dodao da će "videti u kom sastavu će izaći sutra na teren".

Utakmica između Crvene zvezde i Čukaričkog igraće se sutra od 18.00 na stadionu "Rajko Mitić".

