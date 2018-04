(VIDEO) ZDRAVKO MAMIĆ ŠOKIRAO HRVATSKU: Ako me uhapse, ubiću se kao general Praljak u Hagu!

''Nisam kriv. Meni su izmislili ta dela za koja mi sude. I još ta izmišljena dela žele da dokažu kao nezakonite radnje. To je zastrašujuće. Ja nemam druge opcije nego da se borim na sudu. Ali, kada bih morao da idem u zatvor, uradio bih isto što i general Praljaku Hagu. Ja sam vernik i katolik i to je u mojoj veri nedopustivo. Ali kada sam video šta je on uradio i ja sam dobio inspiraciju i verovatno bi isto uradio kada bih bio u sličnoj situaciji. Nikada u životu ne bih išao u hrvatski zatvori nevin, '' rekao je Zdravko Mamić bivši predsednik Dinama i Zagreba.

Dugogodišnji broj jedan na Maksimiru, glavni operativac Dinama, sada u funkciji savetnika Uprave tog kluba, protiv kojeg se pred Županijskim sudom u Osijeku sudi po Uskokovoj optužnici da je zajedno sa bratom Zoranom, Damirom Vrbanovićem i Milanom Pernarom oštetio Dinamo za 115,8 miliona kuna, a državu za 12,2 miliona, uveren je da će svi procesi koji se vode protiv njega biti obustvljeni.

''Milijardu posto sam siguran u to. Ti procesi bi trebali odavno da se obustvae jer ih vodi sudija koji nije ovlašćen za to, kao i neovlašćeni tužilac. Siguran sam da ću dobiti sve procese koji se vode protiv mene, pa čak i pred evropskim sudovima u Strazburu i Luksemburgu,'' navodi Mamić.

On tvrdi da je nevin i poručuje:



"Ako me osude i budem morao u zatvor, uradio bih isto što i general Slobodan Praljak! Ja sam vernik i katolik, i to je u mojoj veri nedopustivo. Ali kad sam video što je on uradio, bio sam inspirisan i ja bih, bez ikakve griže savesti, to isto uradio. Nikad u životu ne bih ušao u hrvatski zatvor nevin".

Za one koji ne znaju - hrvatski general Slobodan Praljak popio je otrov u sudnici Haškog tribunala, nakon što je osuđen za razne zločine, odnosno za udruženi hrvatski zločinački tokom rata u bivšoj Jugoslaviji.

Zdravko bez obzira na sve ipak strahuje:

"Ali, da mi je svejedno, nije. I sada kad sa vama razgovaram, tresem se kao Banjaluka 1968. kad je bio zemljotres. Stanje spisa je za mene savršeno, ali svedoci smo niza nezakonitosti još od početka istrage. Zbog toga se bojim, jer ne verujem u sve pravosudne institucije u Hrvatskoj".

Na pitanje novinara da li vidi neko rešenje za njegov Dinamo, Mamić poručuje:

"Najbolji plan B za Dinamo jest enastavak započete privatizacije i dolazak nekih novih vlasnika koji će voditi klub bez mene, bez opterećenja mojeg prisustva i istragama protiv mene".

Na dodatno pitanje da li namerava da učestvuje u privatizaciji, odgovorio je odrečno:

"Ne nameravam jer, i da mi nije blokirana imovina, ja nemam ta sredstva. Ni ja, ni cela moja porodica u ovom trenutku nemamo jedan dinar na raspolaganju".

Kurir sport / Globus.hr

Foto: Aleksandar Radonić, AP

Kurir

Autor: Kurir