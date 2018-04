TERZIĆ UVREDIO GEJEVE: Direktor Crvene zvezde na udaru LGBT

U izjašnjenju na navode iz pritužbe Terzić nije osporio autentičnost izjave koju je preneo portal Mondo, naveo je da je izjavu dao u lično ime, da je tolerantna ličnost, da nikada igrači nisu upitani da se izjasne o seksualnoj orijentaciji kao i da bi lično zaštitio svakoga ko bi se u tom smislu izjasnio.

Pošto je, po mišljenju poverenice za zaštitu ravnopravnosti prekršio odredbe člana 6. Zakona o zabrani diskriminacije, Zvezdan Terzić je od Brankice Janković dobio savet da se sastane sa predstavnicima LGBT organizacija kako bi se upoznao sa problemima sa kojima se oni susreću, pa bi tako ubuduće vodio računa prilikom davanja izjava.

Predsednik Gej lezbejskog info centra Predrag Azdejković veruje da će Terzić poslušati ovu preporuku.

- Ako su fudbalski klubovi u Srbiji vlasništvo države, onda očekujem da jedna državna organizacija, u ovom slučaju Crvena zvezda, postupi po preporuci druge državne institucije, odnosno Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković - istakao je za Kurir Predrag Azdejković.

Prateći trendove u savremenom sportu u razvijenom delu sveta, on je došao do zaključka da Srbija ide u suprotnom smeru.

- U najboljim evropskim ligama igrači su glavni propagandisti tolerancije, nose pertle duginih boja, učestvuju u raznim akcijama protiv homofobije, dok se u Srbiji ne radi ništa. I sad, ajde što nema ničeg od toga što se dešava na Zapadu, već na sve to gospodin Terzić izjavi da nikad ne bi doveo gej fudbalera. Očekujem da će se dogoditi sastanak i da će, suprotno interesovanju medija, sve odigrati iza zatvorenih vrata o čemu ćete biti obavešteni tek saopštenjem kada se sve završi. Mislim da je i to dovoljno!

Predsednik Gej lezbejskog info centra Azdejković: Uhapsiti cele tribine

Azdejković ima u glavi scenario dešavanja ukoliko bi neki igrač izašao

u javnost sa svojim gej opredeljenjem.

- Uzeti gej fudbalera u zemlji Srbiji bio bi jako veliki problem.

Klubovi bi se bavili samo njegovom zaštitom, tako da bi se to

pretvorilo u jedan pakao. Morali bi da hapse cele tribine, a to se ne

bi dogodilo. Zato bih ja voleo da se nešto radi kako ne bi bila

potrebna hapšenja. Nadam se britanskom scenariju i da će se pojaviti

politička volja da se on sprovede





Generalni direktor Crvene zvezde Terzić: Bez komentara!

- Nemam komentar - bilo je sve što je Terzić želeo da kaže ovim povodom.





Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica: Terziću rok od 30 dana

Poverenica Brankica Janković ističe da u skladu sa Zakonom o zabrani

diskriminacije postoji rok kao odgovor na njene preporuke.

- Nikada ne komentarišem data mišljenja jer to nije u skladu sa

zakonom o zabrani diskriminacije koji predviđa rok od 30 dana za

postupanje po preporuci. nakon isteka zakonskih rokova za redovno

postupanje po opomeni o tome obaveštavamo javnost u slučaju

nepostupanja - rekla je Jankovićeva.

