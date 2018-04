GRUJIĆ O ČEMPIONŠIPU I SRBIJI: S Kardifom u Premijer ligu!

Velika bitka vodi se u engleskom Čempionšipu.



Kardif Marka Grujića vodiće u poslednja dva kola veliku bitku protiv Fulama Aleksandra Mitrovića. Oba kluba žele direktno u elitni rang kako bi izbegla nepredvidivi plej-of.

Vezni igrač Liverpula na pozajmici u Kardifu ne igra poslednjih nekoliko utakmica standardno kao ranije, ali je i dalje bitan igrač u postavci trenera Nila Vornoka.



Od kraja decembra si na pozajmici u Kardifu. Da li je to bila dobra odluka pošto si imao ponude iz nekih evropskih liga?

- Jeste, više nego dobra, i moram da priznam da sam znao da neću pogrešiti od trenutka kad me je trener Vornok pozvao prvi put. Video sam da me ceni i da ću dobiti minute. To se i desilo i sada idemo ka Premijer ligi - rekao je za Kurir Marko Grujić.



Da li je odlazak u Kardif bila tvoja ideja ili menadžera Jirgena Klopa?

- Midlzbro i Kardif su se interesovali i raspitivali u Liverpulu. Ostalo je da ja odlučim. Klop je izabrao ekipu, a ja sam odabrao na osnovu utisaka i razgovora s menadžerima.



Kolika je razlika između Čempionšipa i Premijer lige?

- U kvalitetu fudbala. Veći je kvalitet u Premijer ligi, to je jasno svima. Ostale razlike nisu velike i važne, poseta je svakako dobra jer Englezi vole fudbal mnogo.



Koliko je teško igrati u Čempionšipu?

- Teško je bilo gde imati status standardnog. Trudim se, treniram, radim na sebi i to mi se vraća. Najvažnije je biti zdrav, jer samo tako možeš da ispuniš ambicije.



Moraš li stvarno da budeš fizički besprekorno spreman i da li je to stvarno gruba liga?

- Fizička sprema je neophodna gde god da igraš, ona je moranje. Liga je, rekao bih, tvrda i muška, a ne gruba, ali ne smeta, to može samo da koristi.



Čini se da si dosta napredovao u defanzivi za ovih nekoliko meseci. Koliko je to bitna stavka na kojoj Klop mnogo insistira?

- Mnogo insistira na defanzivi, baš mnogo i meni je dosta pomogao u tom segmentu igre. Njemu je to izuzetno važno jer voli presing i lopte osvojene na protivničkoj polovini.



Ko iz Liverpula održava komunikaciju s tobom? Koliko te redovno prate? Da li komuniciraš s Klopom ili Buvačem?

- Ne čujem se s Klopom. Postoji u stručnom štabu, odnosno klubu, čovek koji je zadužen za komunikaciju s igračima koji su na pozajmici. S njim se čujem maltene stalno.



Bio si na okupljanju reprezentacije. Igrao protiv Maroka i Nigerije. Koliko si zadovoljan svojim partijama?

- Ne volim da pričam o sebi, neka to rade drugi, nije na meni da se samoocenjujem, selektor najbolje zna za svakog od nas.



Kakva je saradnja sa selektorom Mladenom Krstajićem?

- Odlična, naravno. Trener i selektor su za mene autoriteti koji se poštuju i tu nema promene, nikada.

foto: Dado Đilas

Kakav imaš odnos sa Nemanjom Matićem i Lukom Milivojevićem, s kojima deliš poziciju? Daju li ti oni savete?

- Odličan! To su dvojica starijih saigrača od kojih mogu mnogo da naučim. Sjajni igrači i odlični ljudi.



Koliko, po tebi, može Srbija na Mundijalu u Rusiji? Da li je realno da se prođe grupa?

- Teško pitanje. Mi imamo najveće ambicije, ali ne znam, videćemo... Nikad nisam voleo prognoze.



U Londonu si na večeru izveo svoje klasiće, drugare s kojima si osvojio SP za mlade 2015. godine. Šta to ima ta generacija sa Novog Zelanda što nemaju drugi?

- Mi smo odrasli zajedno, poznajemo se kao da smo drugari iz kraja, znamo familije jedni drugima... To je jedna velika povezanost, nešto što je teško objasniti.



Da li si u kontaktu s Veljkom Paunovićem? Koliko je on bitan u tvojoj karijeri?

- Razmenjujem poruke sa šefom redovno. Mnogo mi znače njegova pohvala ili kritika. To je trener s kojim sam postao svetski šampion, mnogo je važan za mene.



Kako gledaš na uspehe Crvene zvezde ove sezone u Evropi?

- Sjajni uspesi, zaslužili su momci i trener Milojević ovako nešto. Upisali su se u istoriju, a to su velike stvari. Žao mi je što nisam imao prilike da igram grupnu fazu sa svojim klubom, ali makar sam uzeo titulu.



Kako vidiš partije svog dobrog prijatelja Nemanje Radonjića u dresu Crvene zvezde?

- Može Nemanja još bolje. Radonjić je nestvarno brz igrač i pred njim su tek partije u kojima će blistati.

Kako je živeti u Kardifu? I koliko ima razlike u odnosu na Liverpul?

- Lepo je, malo je bolje vreme nego u Liverpulu, ali ostrvska klima je svuda ista, mnogo kiše i promenljivog vremena.

foto: Profimedia

Zvezda je bolja

Očekivao pobedu u derbiju

Kako si video derbi Crvene zvezde i Partizana?

- Očekivao sam pobedu! Jednostavno, Zvezda je bolja. Titula je posle toga već bila u našim rukama.

Čuvena ulica i pab

Ima vremena za Bitlse

Dok si živeo u Liverpulu, da li si imao vremena da obiđeš pabove u kojima su svirali čuveni Bitlsi?

- Ne, dva puta sam prošao danju kroz tu ulicu gde je taj njihov pab, ali nikad nisam ulazio. Moji večernji izlasci su uvek restoranskog tipa. Klopa i kući, na spavanje...

Tako je najlepše

Uskrs s porodicom

Koliko ti znači dolazak porodice u Englesku?

- Brat, majka i otac se rotiraju otkad sam prešao u Liverpul, tako da sam uvek s nekim. I Uskrs sam sa njima slavio, pa je bilo i jaja i majčinih đakonija koje volim.

kurir.rs / Aleksandar Radonić

foto: Profimedia

