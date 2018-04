PRVO ODMOR, PA ONDA TRAŽI NOVU SREDINU: Venger pauzira mesec dana pre odluke o daljoj karijeri

Venger će na kraju sezone, posle 22 godine, napustiti Arsenal, a još nije saopštio da li će završiti karijeru, preuzeti drugi klub ili neku drugu funkciju u fudbalu.

On je britanskim medijima rekao da još nije odlučio o daljim koracima, ali da će uzeti nekoliko slobodnih nedelja pre nego što donese odluku.

"Kada završim sezonu, zaista ne znam. Trenutno sam pomalo zbunjen, odlučio sam da uzmem četiri ili pet nedelja pre nego što odlučim. Moram malo da se udaljim, da sagledam i analiziram situaciju na najobjektivniji način, iako to uopšte nije lako. Tada ću odlučiti šta ću dalje", naveo je Venger.

Arsenal će danas od 17.30 na Old Trafordu igrati protiv Mančester junajteda u Premijer ligi.

"Čudno je pošto sam za 22 godine imao 1.200 utakmica u Arsenalu. Nije 50 nego 1.200 i napeto je svaki put kada pripremaš ekipu. To je deo tvog žvota, u stvari to je više od toga, to je tvoj život. Arsenal je bio moj život i naravno da je poseban", naveo je Venger.

kurir.rs / Beta

foto: Fonet

Kurir

Autor: Kurir