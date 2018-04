(KURIR TV, UŽIVO) JOŠ JEDNA POBEDA I TITULA: Napredak - Crvena zvezda (0:0), bez velikih šansi

Prvo poluvreme

31. minut - Zec je pobegao čuvarima, centrira, ali Ndijaje pada na oko sedam metara od gola

29. minut - Nema mnogo tempa na meču u Kruševcu

19 minut - Sjajna šansa za Napredak. Sekidika je centrirao, Vukanović je spustio za Zeca, Borjan je odlično odbranio, ali je bio ofsajd.

15. minut - Sekidika je poslao sjajnu loptu sa Ndijajea, ali je njemu pobegla lopta i ništa od ove prilike Napretka

13. minut - Prvi udarac domaćina, ali Vulić nije uspeo da iznenadi Borjana. Koncentrisan čuvar mreže Crvene zvezde

12. minut - Slobodan udarac za Zvezdu. Adžić je šutirao ali samo do živog zida

6. minut - Posle kornera Luka Ilić je centrirao, ali Pešić nije uspeo da zahvati loptu kako je želeo

1. minut - Adžić je dobro prošao po levoj strani, ali je njegov pokušaj osujetio golman Petrović

1. minut - Počela je utakmica

Sastavi

Sudija: Miloš Đorđić

Stadion: Mladosti



NAPREDAK: Ni.Petrović - Boranijašević, Veškovac, Ostojić, Kostić - Šljivić, Sekidika, Ndijaje, Vulić, Zec - Vukanović.



CRVENA ZVEZDA: Borjan - Stojković, Le Talek, Babić, Gobeljić - Jovičić, Krstičić - Luka Ilić, Ben, Adžić - Pešić.

Tok meča

Prva prilika da se ona i ostvari je u Kruševcu, gde domaći Napredak dočekuje najtrofejniji srpski klub. Početak meča je u 16 časova.



Kruševljani su ove sezone nepremostiva prepreka za beogradske ’’večite’’, sa oba tima imaju pozitivan skor, a sticajem okolnosti ovaj susret može odlučiti njihovu veliku borbu za titulu ili je dodatno produžiti.

Ekipa Napretka trenutno zauzima 7.mesto na tabeli sa 26 bodova na svom kontu. U prethodnom kolu ’’čarapani’’ su na gostovanju u Subotici pretrpeli poraz od ekipe Spartak Ždrepčeva krv rezultatom 2:1. Ekipa Crvene zvezde trenutno zauzima 1.mesto na tabeli sa 48 bodova na svom kontu. U prethodnom kolu crveno-beli su na svom stadionu savladali ekipu Čukaričkog rezultatom 3:0.



Dva tima su tokom aktuelne sezone već odigrala dva međusobna susreta, a Kruševljani su bili uspešniji. Prvi meč odigran je u Kruševcu, a domaći tim slavio je rezultatom 1:0(0:0), nakon pogotka Nikole Mitrovića u poslednjim trenucima zaustavnog vremena.

Drugi meč odigran u Beogradu završen je nerešenim rezultatom 1:1 (0:0). Crveno-beli su poveli pogotkom Nenada Krstičića, a izjednačenje je Kruševljanima doneo Nikola Eskić, takođe u nadoknadi vremena.

Ako posmatramo rezultate prethodna 22 međusobna susreta u domaćim takmičenjima (u periodu 2000-2018) Crvena zvezda je bila mnogo uspešnija sa 14 pobeda, uz 6 remija i samo 2 poraza. Oba dosadašnja trijumfa ekipa Napretka je ostvarila na svom stadionu.



Domaćini u ovaj meč ulaze sa namerom da još jednom pokušaju da namuče lidera šampionata. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba kruševačkog tima, iskusni Milorad Kosanović, koji je istakao da od svojih igrača očekuje da pokažu karakter:



’’Sve utakmice u ovoj fazi takmičenja su zahtevne i interesantne. Mi nismo imali sreće u Subotici, tako da su nam šanse sada male za ozbiljniju bitku za izlazak u Evropu, ali o tome nismo ni razmišljali. Zvezda je u situaciji da slavi titulu. Ona je odavno titulu osvojila i vidimo da se spremaju da je u Kruševcu proslave. Nemam ništa protiv, neka slave gde hoće, ali mislim da je normalnije da je proslave u Beogradu. Na nama je odigramo utakmicu, pre svega za sebe i za klub. Da kroz tu utakmicu pokažemo svoj karakter, šta je to što mi u ovom momentu kao tim možemo i da dostojanstveno izađemo sa terena, ne samo posle ove utakmice, nego do kraja prvenstva.’’

foto: Saša Pavlić

Prvotimac ’’čarapana’’ Nenad Šljivić istakao je da će njegov tim pokušati da odloži slavlje lidera šampionata za neku drugu priliku:



’’Spremamo se kao i za svaku drugu utakmicu. Igrači su svesni da smo ove sezone pokazali da možemo da se nosimo rame uz rame sa svim klubovima u Super ligi, a pokušaćemo da u nedelju odložimo slavlje Crvene zvezde za neku drugu priliku.’’

Gosti u ovaj meč ulaze sa željom da ostvare još jednu pobedu, čime bi i matematički obezbedili osvajanje nove titule. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba crveno-belih Vladan Milojević koji je pozvao navijače da dođu u što većem broju i pomognu ekipi u ostvarenju cilja:

’’Pozvao bih navijače da u što većem broju dođu u Kruševac i da podrže ove momke, jer su oni to zaslužili. Nastavljamo plej-of, igramo protiv ekipe koja je dobro odigrala kompletno takmičenje do sada i jedine ekipe sa kojom mi imamo negativan skor. U Kruševcu smo izgubili, a na Marakani smo osvojili po bod i probaćemo da to sutra ispravimo. Što se nas tiče pripremamo se kao i za sve utakmice do sada. Ambijent u Kruševcu je uvek jako lep, Kruševljani vole svoj klub i svoj grad i oni i zaslužuju Napredak ovakav kakav jeste. Oni su iskusna ekipa, iskusno vođena, jedni su od retkih koji imaju stabilnog finansijera i to se odražava i na njihovu igru.’’



Strateg crveno-belih se potom osvrnuo i na trenutnu kadrovsku situaciju istakavši da stručni štab neće moći da računa na dvojicu prvotimaca:

’’Neće moći da nastupi Rodić zbog crvenog, kao ni Milijaš zbog parnih žutih kartona. Posle treninga videću na koje igrače ću moći da računam za utakmicu u Kruševcu.’’

foto: FK Crvena Zvezda

On se nakon pitanja novinara osvrnuo i na izjavu kolege Milorada Kosanovića da je normalnije da Crvena zvezda titulu proslavi u Beogradu:

’’On je zaista iskusan trener, njegove izjave su uvek igra reči. Prošli put je akcenat bacio na pošteno suđenje, ovog puta na to slavlje titule u Beogradu. U svakom slučaju respektujem gospodina Kosanovića i ne bih dalje komentarisao. Nama matematički nedostaje još jedna pobeda, ali ekipa kao što je Crvena zvezda u svakoj utakmici mora da ide na pobedu, da igra dobro, pa čak i u prijateljskom susretu. Daćemo sve od sebe i sutra u Kruševcu, ovo je sport i videćemo kako će se završiti utakmica.’’



Okršaj na izvesno punom "stadionu Mladosti" počinje u 16 časova, a pobedom bi Crvena zvezda i matematički obezbedila 28. titulu šamiona.

Foto: Crvena zvezda, Saša Pavlić

