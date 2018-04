KRUNA SEZONE: Evo šta predsednik Zvezde Mijailović kaže posle osvajanja titule šampiona Srbije

"Čestitam timu koji se do samog kraja borio. Ovo je samo kruna svega urađenog ove sezone. Imali smo zaista dobru sezonu, u Evropi smo posle 26 godina igrali proleće, postali smo prva ekipa u Evropi koja je to uspela, a da je takmičenje počela iz prvog kola kvalifikacija. Sve to je dobilo na vrednosti tek danas, kada smo i zvanično potvrdili da smo najbolja ekipa u Srbiji. Čestitam svim zvezdašima", rekao je Mijailović za sajt kluba.

Fudbaleri Crvene zvezde su i matematički obezbedili titulu prvaka države, pošto su u Kruševcu pobedili Napredak sa 2:0 u 34. kolu Super lige Srbije.

Zvezda je tako osvojila rekordnu 28. titulu šampiona tri kola pre kraja šampionata.



Kurir sport / Beta

Foto: Beta

Kurir

Autor: Kurir