(VIDEO) FER-PLEJ NIJE UMRO: Sudija svirao penal, fudbaler Crvene zvezde priznao da nije faul

Joveljić je u pobedi Zvezde nad OFK Beogradom 3:1 (2:0) u Omladinskoj ligi Srbije priznao sudiji da nije bio faul kod penala koji je on svirao.

"Prišao sam sudiji i priznao mu da nije bilo prekršaja. Nakon toga, sudija je poništio svoju odluku i igra je nastavljena", rekao je Joveljić.



I pored svega toga, on je uspeo da na ovom susretu bude dvostruki strelac, čime je došao do svog 40. gola u sezoni.

"Mnogo puta sam istakao da nije bitno koliko golova dajem, već je bitno da pobeđujemo. To je ono što me ispunjava. Ostalo je još malo, još šest utakmica imamo do cilja i važno je da sve pobedimo. Iz kola u kolo pokazujemo dobru igru i nadam se da ćemo nastaviti u tom ritmu", istakao je Joveljić.

