NAVIJAČI STEAUE SLAVE SRBINA Bogdan Planić: Nisam znao gde da trčim od sreće!

Moguće je da će Planić biti junak kluba, pošto je Steaua ostala i dalje lider na tabeli i za korak se približila tituli. Fudbaler je još uvek pod utiskom, pa za Kurir kaze da je ponosan na postignut uspeh tokom jučerašnje utakmice.

"Osecćaj je stvarno bio izvanredan! Dati gol u 90. minutu, u najvažnijoj utakmici sezone, pred 30.000 naših navijača je stvarno neopisivo. Nisam znao gde da trčim od sreće. U prvoj utakmici protiv Kluža smo isto gubili 1:0, i trener me je tada prebacio u napad, asistirao sam za gol u 92. minutu. Sad smo opet nažalost gubili i on me je u 85. minitu prebacio napred, i eto uspeo sam da postignem gol koji je stvarno izazvao delirijum na našem stadionu. Imamo još tri veoma teške utakmice do kraja, ali sada je sve u našim rukama", poručio je Bogdan.

kurir.rs / M. Dejanović

foto: Reuters

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT: Ronaldo ili Mesi? Ovo je definitivni odgovor na pitanje ko je bolji.

Kurir

Autor: Kurir