EKSKLUZIVNI SERIJAL! KAKO SE VELIKI NOVAC IZVLAČI IZ SRPSKOG FUDBALA: Ramadani od Partizana zaradio milione evra!

On, naime, godina učestvuje u transferima najpoznatijih partizanovaca u svetske klubove, zarađujući tako neverovatne sume novca, ali čuveni srpski klub od toga gotovo da nije imao koristi, navode srpske bezbednosne službe u izveštaju do kojeg je došao Kurir!



Inače, ovaj menadžer je u Srbiji, kako sumnjaju naše službe, glavni operativac albanskog kriminalnog klana Osmani, koji, kako je naš list pisao u prošlom broju, kontroliše dešavanja u srpskom fudbalu i preko naših klubova stiče ogromnu finansijsku korist.



Razrađen sistem



- Sistem po kojem radi Ramadani razrađen je do detalja. On nekom klubu koji je u problemu - u ovom slučaju reč je o Partizanu - da određenu sumu novca onda kada mu je najpotrebnije, ali zauzvrat dobije ekonomska i federativna prava za nekoliko igrača, odnosno dobije pravo da ih proda nekom drugom klubu. Tako, na primer, Partizanu da milion evra, ali ubrzo nekog njegovog igrača proda inostranom klubu za višestruko veći iznos. On tako zaradi basnoslovnu sumu, ali klub od toga nema ništa - otkriva sagovornik Kurira iz bezbednosnih službi, koje su sastavile izveštaj o dešavanjima u srpskom fudbalu.



On objašnjava da Ramadani, koji je vlasnik agencije „Lijan sports“, više od decenije vedri i oblači u srpskom fudbalu, te da u Partizanu odlično posluje bez obzira na promene uprave, dok je, s druge strane, Crvena zvezda prekinula saradnju s njim. Zanimljivo je i to kako je predsednik FK Partizan Milorad Vučelić nedavno žestoko izvređao Ramadanija, pa mu se brže-bolje izvinjavao (videti okvir).



Brojni primeri



Kada je reč o transferima, slučaj Matije Nastasića možda najbolje pokazuje kako u Partizanu radi Ramadani. On je i sam priznao da je njegov najveći pogodak bio upravo Nastasić, kojeg je 2011. prodao direktno iz Teleoptika (razvojnog kluba Partizana) u Fjorentinu. Ramadani ga je dobio bukvalno za nula dinara, prebijanjem za dugove, jer mu je Partizan odranije bio dužan za neke igrače.



A osim od Nastasića, pozamašne sume Ramadani je zgrnuo i od prodaje Adema Ljajića, Stevana Jovetića, Nikole Gulana...



Falji Ramadani ni juče nije odgovarao na poruke Kurira.

Marko Nicović LAŽNO PRIKAZIVANJEU PAPIRIMA

Govoreći o muljanju u fudbalskim klubovima i transferima igrača, bivši načelnik beogradske policije Marko Nicović objašnjava da klub dobije jako mali deo od zarade jer najveći deo odlazi onima koji imaju stvarnu moć u klubovima - ljudima iz kriminalne sfere, koji drže rukovodstva mnogih klubova:

- Tu se pere novac. Kad klub dogovori transfer, prikaže samo deset odsto od te vrednosti, a onda se koriste albanski mafijaši za pranje tog novca.

Milorad Vučelić o Ramadaniju ZVAO GA LAŽOVOM, PA SE IZVINJAVAO Milorad Vučelić, predsednik Partizana, 2015. najavio je prekid svake saradnje s Ramadanijem, nazivajući ga lažovom.

- Nećemo da imamo posla sa čovekom koji nas pozove i ponudi nešto, a kasnije slaže dajući ponižavajuće ponude. Sa Partizanom mogu da posluju samo pošteni ljudi, po normalnim pravilima, a ne da se klub tretira kao privezak ili objekat iz kojeg treba da se izvlače ekstraprofiti preko igrača - govorio je Vučelić.

On se, međutim, dve godine kasnije pokajao zbog ove paljbe po Ramadaniju, pa mu se i izvinio zbog toga:

- Moram nešto samokritički... Moje ondašnje ocene na račun Ramadanija bile su dobrim delom neosnovane. Ljudi u Srbiji su nas obmanuli... na neki način.

