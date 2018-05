MILOJEVIĆ: Neću dovoditi moju Crvenu zvezdu u cajtnot!

"Nisam razgovarao, razgovaraću narednim danima. Ne želim da izbegnem odgovor. Nije to po mom karakteru da to bude tema broj jedan i ne bih voleo da to bude tako. Razgovaraćemo o svemu, odluku ćemo doneti vrlo brzo. Ne mogu ništa više da kažem o svemu tome", rekao je Milojević novinarima u Beogradu.

Zvezda je postala šampion Srbije tri kola pre kraja prvenstva.

Milojević ima ugovor do kraja sezone i njegov budući status je jedna od glavnih tema u i oko Crvene zvezde.

"Odrasli smo ljudi, razgovaraćemo i videti. Zbog moje Crvene zvezde, neću dovoditi u cajtnot. Jako sam studiozan i ima puno stvari koje želim da znam. Ako u nešto verujem, verujem. Neću ostati da bih ostao, ako neke stvari ne mogu da budu. Nisam tip koji voli da priča velike stvari. Titula je bila zadatak, dao sam sve od sebe da dodjemo do nje i drago mi je i srećan sam. Ne vodim se logikom da ako neko galami misli da je više u pravu. Pre svega sam profesionalac, imam porodicu. Razgovaraćemo i na kraju krajeva doneti najbolju moguću odluku što se tiče Crvene zvezde. Jedno su želje i šta volimo, drugo možda neka realnost", kazao je Milojević.

Proslava titule će sačekati do poslednje runde, s obzirom na to da će crveno-beli u subotu od 20.00 pred praznim tribinama svog stadiona igrati protiv Spartaka.

"Cilj nam je bio da to što pre uradimo. To nam daje komfor da u narednim utakmicama probamo igrače koji apsolutno zaslužuju da igraju. Bez obzira na sve, mi smo Crvena zvezda i daćemo sve od sebe da dobijemo sve utakmice do kraja, bez obzira u kom sastavu budemo bili", rekao je Milojević.

Milojević je naveo da je Spartak hit prvenstva i da je ovo jedna od najboljih sezona subotičkog kluba u istoriji.

On je dodao da mu nije drago što će se utakmica igrati pred praznim tribinama, ali da ne sumnja da će biti puno u pretposlednjem kolu u Novom Sadu, a posebno "na fešti" protiv Voždovca u poslednjem.

