PIKSI OTKRIO DUGO ČUVANU TAJNU: Venger me je molio da dođem u Arsenal!

Stojković je otkrio da mu je upravo Francuz bio inspiracija da nakon uspešne igračke karijere uplovi u trenerske vode.

"Zbog svega što sam naučio od Arsena u dve godine zajedničkog rada u Nagoji, odlučio sam postati trener. Bio mi je inspiracija. Igrali smo lep fudbal, osvojili smo Kup, on je bio izabran za najboljeg trenera godine, a ja za najboljeg igrača lige u jakoj konkurenciji odličnih stranih igrača. Uz Vengera sam shvatio koliko je fudbal zapravo jednostavan sport. A jednostavnost je u fudbalu zapravo najteža" rekao je Piksi dodavši:

"Kada je Arsen došao, počeo sam da uživam. Ne samo u utakmicama nego i u treninzima. Svaki dan je bio uživanje. Zanimljivo, kada su hteli da ga angažuju da bude trener Nagoje, predsednik i tehnički direktor su me pitali da li poznajem Vengera. Uzbuđeno sam ih pitao: 'Imate priliku da dovedete tog trenera u Nagoju?' Kada su mi odgovorili potvrdno, moj odgovor je bio:'Uradite to odmah, ne cekajte ni sekund. Samo ga dovedite'"

foto: AP

Stojković je istakao da je upravo Venger oblikovao njegov pristup fudbalskoj taktici i filozofiji igre:

"Delimo istu fudbalsku filozofiku. Sviđa mi se njegova metodologija rada i treninga. Obožavam način na koji vidi fudbal, a svi timovi koje je vodio igrali su lep fudbal. Ja želim da klubovi koje treniram igraju baš tako. Njegova metodologija je jednostavna, ali zanimljiva. Nikad nisam imao dosadan trening sa njim. Strastven je i o fudbalu razmišlja 24 sata na dan", rekao je Piksi.

Legendarni srpski fudbaler je otkrio kako je bio blizu prelaska u Arsenal i da mu je upravo Venger dao najveći kompliment u životu.

"Kada je otišao u Arsenal, zvao me je da mu se pridružim. Naravno da sam o tome razmišljao, bila je to životna prilika, ali sam morao da odbijem. Deca su mi u Japanu išla u školu i uživala su tamo, a ja sam se lepo osećao jer sam bio prva zvezda lige. Kada sam ga odbio, poželeo mi je sreću i rekao da sam među tri najbolja igrača koja je do tada trenirao. Pitao sam ko su druga dvojica. Rekao je Žorž Vea i Glen Hodl. Bio je to najveći kompliment koji sam dobio u životu. Naravno da mi je sa profesionalne strane žeo što se nisam pridružio Arsenalu. Venger mi je rekao kako bi voleo da Berkamp, Viera i ja budemo vezni red. Ipak, odbio sam".

Kurir sport, foto: Reuter

Kurir

Autor: Kurir