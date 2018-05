LALATOVIĆ POSLE POBEDE ČUKE NAD VOŽDOVCEM: Ko je smeo da misli o Partizanu?

"Moji igrači ne smeju da razmišljaju o Kupu, meni je zabranjeno o tome da razmišljam a kamoli njima. Ne zanima me Kup, zanima me samo prvenstvo, ali danas nismo bili na defanzivnom nivou na kome smo do sada bili, a Voždovac je do sad jedini klub koji je došao na naš stadion i stvorio najviše šansi, ali nisu ih iskoristili", rekao je Lalatović posle utakmice.

Čukarički je na svom terenu pobedio Voždovac sa 2:1, u utakmici 35. kola Super lige Srbije. Čukarčki je peti na tabeli sa 32 boda, a Voždovac na šestom mestu ima dva boda manje.

"Voždovac igra jako lep fudbal i ima kvalitetne igrače, što je danas pokazao. Voždovac nije došao da se brani nismo ni mi, bila je otvorena utakmica, mi smo imali šanse pored dva gola, ali je i Voždovac imao. Žao mi je što nismo rešili utakmicu u prvom poluvremenu, tražim od igrača da stalno šutiraju, ako ne šutneš nećeš postići pogodak. Nismo iskoristili dobru šansu, to je Voždovac i kaznio, ali ne samo zbog naše greške, već jer je igrao jako dobro", naveo je Lalatović.

Trener Čukaričkog poželeo je Voždovcu da ostvari postavljene ciljeve.

"I oni su u igri za Evropu, još ništa nije gotovo. Mi imamo Kruševac, oni igraju kući protiv Partizana, tu pobede... Ne znam šta će se do kraja dešavati ko će ispasti, ko će igrati Evropu, prvenstvo nikad nije bilo ovako interesantno. Opuštanja nema, mi se sada okrećemo revanšu Kupa, igrači tek od sutra mogu o tome da misle, danas neka se odmore", rekao je Lalatović.

Čukarički će u sredu u Humskoj igrati protiv Partizana, revanš utakmicu polufinala Kupa i pokušati da odbrani pobedu od 4:2 iz prvog meča.

Trener Voždovca Miloš Veselinović čestitao je Čukaričkom na pobedi i poželeo toj ekipi da izbori plasman u Evropu i osvoji Kup Srbije.

"Obostrane šasne, sa mnogo lepih poteza i sa te strane utakmica je bila dobra. Mi smo stvorili neke prilike, koje ako propustite protiv ekipe kakva je Čukarički, ona to ume da kazni i kaznila je. Imali smo nekoliko situacija koje smo morali bolje da rešimo, pogotovo u prvom poluvremenu", rekao je on.

Veselinović je dodao da je Čukarički podigao nivo igre i kontrolisao utakmicu ulaskom Mudrinskog i Milojevića u drugom poluvremenu, kao i da će sa ekipom analizirati poraz i spremiti se za naredni meč.

(Beta, Foto: Saša Pavlić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV SPORT) ZBOG ČEGA GRAĐANI SRBIJE NE ZASLUŽUJU DA GLEDAJU ORLOVE?! Ili zašto je za FSS bitnija Austrija od Srbije?!

Kurir

Autor: Kurir