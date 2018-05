DA LI OVO IDE U PRILOG SRBIJI?! Nevolja za selektora Kostarike pred početak Mundijala

Fudbalska reprezentacija Kostarike plasirala se Svetsko prvenstvo u Rusiji, gde će igrati u grupi E sa Srbijom, Brazilom i Švajcarskom.

Prethodnog vikenda selekcija je prikazala odela u kojima će putovati na planetarno takmičenje, a samo ga selektor Oskar Ramirez nije dobio.

Strateg ove selekcije je na preliminarni spisak uvrstio 35 igrača, a do početka planetarnog šampionata moraće da precrta 12 imena. Svi fudbaleri su dobili odela, koje jedino nije uručeno Ramirezu, i to zbog - viška kilograma.

Ramirez je pre početka kvalifikacija obećao da će smršati do početka Mundijala i do sada je izgubio 14 kiligrama, međutim to nije dovoljno.

Čelnici savez će odelom pokušati da ga dodatno motivišu da skine još kilograma.

