EKSKLUZIVNO ZA KURIR! Skaut Mančester junajteda Budimir Vujačić: Svet će biti bolji ako Ferguson ostane sa nama

Bivši as Partizana i lisabonskog Sportinga očekuje dobre vesti iz Engleske o oporavku legendarnog menaždera "crvenih đavola" sa kojim je dugo godina uspešno sarađivao

Dugogodišnji skaut Mančester junajteda Budimir Vujačić, poput svih ljudi koji na srcu nose "crvene đavole", nestrpljivo očekuje dobre vesti iz Engleske o oporavku Ser Aleksa Fergusona nakon hitne operacije prošlog petka zbog izliva krvi na mozak.

Vujačić kaže za Kurir da je legendarni Škot činio svet bogatijim i da zato razume zašto se ljudi, bez obzira na klupsku ili nacionalnu pripadnost, mole za njegovo zdravlje.



- Nažalost, dobili smo informaciju koja je čitav fudbalski svet uznemirila. Imao sam čast da budem deo porodice Mančester junajteda, koju je on predvodio, i jako sam ponosan na tu činjenicu. U njegovom slučaju se na najbolji način potvrđuje pravilo da su najveći ljudi, u stvari, jednostavni i pristupačni u komunikaciji sa običnim ljudima. Fudbalski svet, i ne samo fudbalski, moli se za njegovo zdravlje, jer će i taj svet biti mnogo bogatiji dok je on sa nama - rekao je Vujačić, bivši as Partizana i lisabonskog Sportinga.

Vujačić, koji zbog prirode posla, retko daje izjave i nikad ne priča o tome za medije, već se pretpostavlja da je jedan od zaslužnih što su Nemanja Vidić i Zoran Tošić deo karijere proveli na Old Trafordu, podseća se svog poslednjeg susreta sa Fergusonom.

- Sreli smo se i razgovarali u Skoplju na meču Superkupa Evrope između Mančester junajteda i Real Madrida. Bio je srdačan kao i uvek. To i jeste jedna od njegovih vrlina, jer zna da se posveti sagovorniku tako da se i on oseća važnim kada je pored njega. Siguran sam da će u budućnosti biti još prilika za susrete sa njim - zaključio je Vujačić.



Bambi: Aleks je jedan



Zoran Bambi Tošić je svoju prvu u stanicu u karijeri van Srbije imao na Old Trafordu, u vreme kada je Ferguson vedrio i oblačio Premijer ligom.

- Bio sam veoma mlad kada sam došao u Mančester, sećam se velike treme pre prvog susreta sa Fergusonom. Sa ove distance mogu reći da je on jedan od najvećih trenera svih vremena, pa zato i ne čudi što mu poruke podrške dolaze sa svih strana. Želim mu brz oporavak - rekao je Tošić.

Dejan Petković, foto: Profimedia/Aleksandar Jovanović

