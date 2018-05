(VIDEO) SVECI RUTINSKI DO NOVE TITULE: PSŽ u finalu Kupa lako savladao trećeligaša

Fudbaleri Pari Sen Žermena osvojili su Kup Francuske pobedom nad Erbjeom rezultatom 2:0 i tako došli do četvrtog trofeja ove sezone.

Pred preko 70.000 navijača na „Stad d‘Fransu“, ‚Sveci‘ su opravdali ulogu favorita, pošto su u potpunosti kontrolisali igru.



''Svece'' je u vođstvo doveo Đovani Lo Selso u 26. minutu, a konačan rezultat postavio je Edinson Kavani iz penala u 74. minutu.



Za Parižane je to rekordni, 12. trofej u Kupu, a do 'triple krune' su došli pošto su već obezbedili titule u Ligi 1 i Liga kupu Francuske. Izabranici Unaja Emerija su prethodno osvojili i Superkup Francuske.



Erbje se, inače, takmiči u Nacionalnom šampionatu, što je treći rang takmičenja u Francuskoj i plasmanom u finale Kupa je ostvario najveći uspeh u istoriji kluba. Na putu do finala taj klub iz Loare nije igrao ni sa jednim članom elitnog društva, a redom je eliminisao Okser, Lans i Šambli.

