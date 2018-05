ĐUKIĆ MIRAN POSLE POBEDE: Ovako nam se vratilo za sav trud uložen tokom sezone

"Znali smo da će biti dramatična i teška utakmica, ali ne baš toliko. Ekipi mogu samo da čestitam jer je odigrala vrhunski, koncentirsano, stvorila je veliki broj šansi... Na kraju je stigla zaslužena premija za njihov trud i rad. Ovo finale mi je najdraže zbog mojih igrača jer su se ove godine dosta namučili, bili kritikovani, na kraju im se vratilo to finale. Još ništa nismo osvojili, treba da u tom finalu stavimo tački na i", rekao je Djukić novinarima posle utakmice. ; Fudbaleri Partizana plasirali su se večeras u finalu Kupa Srbije, pošto su u revanš utakmicu na svom terenu pobedili Čukarički sa 2:0.

Čukarički je u prvoj utakmici na svom terenu slavio sa 4:2, ali su crno-beli upravo zbog ta dva gola u gostima i pobedi od 2:0 na svom terenu izborili plasman u finale. ; Golove za Partizan na večerašnjem meču postigli su Nemanja Antonov i Saša Ilić. ; Partizan je u prvom poluvremenu imao veliku šansu da stigne do prednosti, ali penal nije iskoristio Danilo Pantić. Taj promašaj, po rečima Djukuća, nije, medjutim, poremetio ekipu. ; "Videli smo da ekipa odlično igra, da stvara šanse, da stižemo do gola, da će gol doći. Znali smo da će biti najbitnije kada damo taj, da vidimo da je blizu pobeda i da oni vide da mogu da izgube. Tako se i desilo, kad smo dali taj gol sve je bilo mnogo lakše", rekao je Djukić. ; Ilić je u 89. minutu propustio veliku šansu, ali se samo minut kasnije iskupio. ; "Još jednom je pokazao da je vrhunski, pogotovo u utakmicama gde nema prostora, gde niko ne vidi pas, on je tu. Čestitao bih, iznad svega, celoj ekipi koja je zaslužila ovo", rekao je trener Partizana. ; I pored plasmana u finale, deo navijača je nakon meča skandirao: "Djukiću, odlazi". ; "Navijači imaju prava da pričaju šta hoće, ovu pobedu posvećujem ekipi. Ja sam srećan što smo pobedili i ušli u finale", rekao je Djukić. ; Na pitanje da li mu je laknulo posle ove pobede, Djukić je rekao: "Ja sam profesionalac, radim moj posao, srećan sam zbog ekipe, jer je stigla nagrada koju su zaslužili svojim ;radom ;tokom godine". ; Djukić je naveo da očekuje teško finale protiv Mladosti. ; "Naučili smo lekciju na Čukaričkom, znamo da neće biti lako. Sve utakmice protiv Mladosti su bile teške, to je finale i spremno ga dočekujemo", rekao je Djukić.

Partizan će 23. maja u Surdulici igrati protiv Mladosti iz Lučana u finalu Kupa Srbije.

Kurir sport/Beta

Foto: Dado Đilas

Kurir

