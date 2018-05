TROFEJNI TRENER BAJERNA OPLEO PO LEVANDOVSKOM: Sebičan je, razočaran sam onim što sam video!

Levandovski je bio na udaru kritika zbog reči da bi više golova dao da je imao veću pomoć saigrača, često je javno isticao nezadovoljstvo, zbog čega su krenule priče da bi mogao da napusti Bajern.

Poslednji ispad poljski fudbaler napravio je minulog vikenda u pobedi nad Kelnom (3:1) u Bundesligi kada je posle izmene 13 minuta pre kraja odbio da se rukuje sa trenerom Jupom Hejnkesom.

"Razočaran sam onim što sam video, naravno da je to neprihvatljivo. Velika greška je da da se tako neko ponaša prema poštovanoj osobi kao što je Hejnkes. Normalna pojava u svetu fudbala je da se pozdrave igrač i trener posle izmene", rekao je Hicfeld za Sport1.

Strogi Hicfeld, koji sa Bajernom ima pet trofeja šampiona Nemačke i jednu Ligu šampiona, priznao je da je ljut na Levandovskog i da takve stvari ne smeju da se dešavaju u bavarskom gigantu.

"Svaki napadač je pomalo sebičan. Mora da postiže golove i samo na to misli. To mu je i posao. Ipak, mora da razmišlja i o timu i zato mora biti kritikovan. Jasno je da novi agent želi Levandovskog da ponudi drugom klubu, da mu podigne cenu i platu. Ipak, verujem da će ostati", zaključio je on.

