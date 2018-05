SENZACIJA U KUPU TURSKE! Srbin Milan Lukač sa Ahisarom srušio veliki Fenerbahče

Mali Ahisar pobedio je favorizovani Fenerbahče u finalu Kupa Turske (3:2) i prvi put u svojoj istoriji koja traje 48 godina prigrlio neki trofej. Srpski golman Milan Lukač nije branio u finalu, zbog crvenog kartona zarađenog u polufinalu protiv Galatasaraja. Dva velikana iz Istanbula pala su pred Ahisarom, a Milan Lukač prepričava za Kurir dešavanja sa utakmice, a onda i sa slavlja u svlačionici i povratku kući.

foto: privatna arhiva



- Mi smo navijali da dobijemo Fenerbahče u finalu Kupa Turske, kada su oni igrali protiv Bešiktaša. Dva puta smo ih pobedili u prvenstvu, a evo sada i treći put u finalu Kupa. Nekako nam leže. Krivo mi je bilo to nisam branio, jedva sam izdržao - iskren je Milan Lukač koji dodaje:



- U šest sati ujutro smo došli kući, verujte mi, niko nije oka sklopio. Na aerodromu u Izmiru dočekalo nas je 500 naših navijača. Mislim, da mi još nismo svesni šta smo postigli i kakav uspeh smo napravili. Ovo je mali klub, a Ahisar je gradić za turske prilike jer u njemu živi samo 160.000 ljudi. Igraćemo grupnu fazu Lige Evrope, ne znaju ljudi ovde da će od jeseni ugostiti najbolje klubove iz najjačih liga.

foto: Profimedia

Do Srbije su došle informacije da su gradske vlasti u Ahisaru proglasile neradni dan, da ne rade fabrike i da deca ne idu u škole, sve zbog osvajanja Kupa.

- Ne znam, stvarno! (smeh) Tek smo stigli. Moguće je! Ne osvaja se Kup Turske svaki dan. Videćemo uveče, imamo trening, biće otvoren i očekuje se veliko slavlje i dolazak ogromnog broja ljudi.

Milan Lukač otkriva da je bilo velikih poteškoća na finalu Kupa Turske jer je igrano u Dijarbakiru, glavnom gradu pokrajine Kurdistan, blizu granice sa Sirijom.

- Organizacija nije bila na najvišem nivou. Velike su mere bezbednosti u Turskoj. Naš klub je dobio 7.000 karata, ali je na tribinama bilo samo 400 ljudi. Da bi u Turskoj neko ušao na stadion, mora da uz pomoć pasoša izvadi specijalnu karticu. Sa njom dolazi na stadion i očitava je skener. Tu se pojave svi podaci o vlasniku, do najsitnijih detalja, pa ako postoji i najmanji problem, on ne može da uđe. Sve to predugo traje, pa se ljudi baš zbog te procedure i nisu pojavili na utakmici - otkrio je Lukač.



Navijač

Uzeće Partizan Kup

Milan Lukač stigao je u Ahisar pre tri godine iz Partizana.

- Pratim Partizan i navijam. Nadam se da će uzeti Kup Srbije i spasiti sezonu. Iz moje generacije, u klubu su ostali Miroslav Vulićević i Saša Ilić. Krivo mi je što neće biti prvi u Srbiji i što smo ostali bez titule!

Uspešan u Turskoj

Ahisar je pravi izbor

Milan Lukač je jedan od najboljih fudbalera Ahisara već nekoliko godina.

- Legla mi je ova liga otpočetka. A, klub je baš po mojoj meri. Lepo mi je ovde, zadovoljan sam, tako da sam produžio ugovor na još tri godine. Možda i do kraja karijere ostanem u Ahisaru - nasmejao se Lukač.





Kurir sport/Aleksandar Radonić

Foto: Privatna arhiva

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT: Čišćenje! Svi oni uskoro odlaze iz Partizana.

Kurir

Autor: Kurir