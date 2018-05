ODLAZI BISER: Luka Adžić na izlaznim vratima Marakane!

NE PROPUSTITE ŠANSU DA SE NAĐETE NA MUNDIJALU U RUSIJI!

Mladi fudbaler u usponu Luka Adžić mogao bi da napusti Crvenu zvezdu već ovog leta. Vrsni dribler koji je svoj raskošni talenat potvrdio odličnim partijama ovog proleća ima ponude nekoliko klubova iz Evrope. Posle Atletika i Madrida, Sevilje i PSV Ajndhovena, čini se da je najozbiljnije zagrizao Anderleht koji bi bio odlična sredina za nastavak karijere. Ipak, čelnici Crvene zvezde čine sve da mladog fudbalera zadrže na Marakani, ali pregovori, barem za sada, ne idu baš najbolje.

Luka Adžić ima ugovor sa crveno-belima do decembra 2018. godine, a želja ljudi u klubu je da on potpiše novi ugovor na tri, ili četiri godine. Protekle nedelje generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić imao je nekoliko sastanaka sa fudbalerovim ocem Ivanom Adžićem i menadžerom Radojicom Božovićem.

Prema saznanjima Kurira došlo je do zastoja u pregovorima. Ukoliko ne dođe do dogovora, sasvim je izvesno da će mladi fudbaler biti prodat nekome od zainteresovanih klubova iz Evrope, a Crvena zvezda bi na transferu Luke Adžića mogla da zaradi između milion i milion ipo evra.

Što se tiče dolazaka na Marakanu, sada je glavni prioritet kako pronaći zamenu za Damijena Le Taleka, koji će se najverovatnije vratiti u Francusku jer ima ponudu Monpeljea. Prvi pik stručnog štaba je Slobodan Medojević, koji ove sezone igra u nemačkoj Cvajti za Darmštat i kojeg u Zvezdi vide na mestu štopera.

Partizan čeka Turke

Škuletić pred Humskom

Petar Škuletić bi drugi put u karijeri mogao da se vrati u Partizan. Robusni napadač pruža odlične partije u redovima turskog Genčlerbirligija, ali klubu ne cvetaju ruže u prvenstvu Turske. U slučaju da Genčler ispadne iz elite, to znači da bi Petar Škuletić mogao po znatno povoljnijim okolnostima da promeni sredinu, a to je ono što čelnici crno-belih čekaju. Petar Škuletić je do sada u Genčlerbirligiju odigrao 29 mečeva, u kojima je postigao deset golova i upisao tri asistencije, a neki od pogodaka bili su spektakularni.