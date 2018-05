FIFA DOBILA SPISAK: Krstajić poslao spisak igrača za SP, ali ga nije objavio u javnosti

"Dogovorili smo se u Savezu da ne pričamo o imenima dok ne objavimo definitivni spisak od 23 igrača, možda i 25 ako odlučimo da toliko ide u Austriju. Nema iznenađenja, imamo to što imamo. Dodali smo neke mlade igrače koji bi u narednom periodu trebalo da se priključe A timu",rekao je Krstajić za "Sportski žurnal".

Svetsko prvenstvo u Rusiji održaće se od 14. juna do 15. jula, a 10 dana pre početka takmičenja on će morati da skrati spisak na konačnih 23 koji će učestvovati na Mundijalu.Krstajić je otkrio da su na spisku povredjeni doskorašnji kapiten Branislav Ivanović i Matija Nastasić, za koga je pre nekoliko dana sportski direktor reprezentacije Goran Bunjevčević rekao da neće biti spreman za turnir.

"Bane se oporavlja, razgovarao sam i sa Matijom i verujem da će i on biti spreman za okupljanje", rekao je Krstajić.

On je kazao da svako poziv u reprezentaciju treba da shvatu kao privilegiju.

"Nikad nikome nisam zamerio. Nisam zamerio ni (Miroslavu) Đukiću kad me je u Nemačkoj sklonio (prijateljska utakmica sa Nemačkom). Dva puta sam sklonjen i dva puta sam se vraćao. Nisam sujetan i nisam shvatao to kao da me neko voli, nego da u tom trenutku nisam bio dovoljno kvalitetan za selektorov izbor. To je tako, poziv u reprezentaciju treba shvatiti kao dolazak među najbolje igrače".

Srbija će se za Mundijal spremati u Austriji od 2. do 9. juna, a odigraće dva kontrolna meča sa Bolivojom i Čileom.

Selekcija Srbije će u Rusiji igrati u Grupi D sa Kostarikom (17. jun, Samara), Švajcarskom (22. jun, Kalinjingrad) i Brazilom (27. jun, Moskva).

kurir.rs / Beta

foto: Reuters

Kurir

Autor: Kurir