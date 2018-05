ZVEZDAN TERZIĆ OTKRIO PLANOVE CRVENE ZVEZDE ZA PRELAZNI ROK: Tri igrača stižu na Marakanu! Evo šta je rekao o sudbini Luke Adžića

Navijači Crvene zvezde će u subotu proslaviti osvajanje 28. šampionske titule, a rukovodstvo ovog kluba već razmišlja o narednoj sezoni i koracima koji im predstoje kako bi što jači dočekali kvalifikacije za Ligu šampiona.

Zvezda je obavila veliki deo posla produženjem ugovora sa trenerom Vladanom Milojevićem, a sada su na redu fudbaleri.

– Nećemo dovoditi mnogo igrača, mi odnosu na ovaj tim koji sada imamo želimo da dovedemo tri igrača na tri pozicije, ‘devetku’, ‘desetku’ i krilo. Za te tri pozicije tražimo igrače, najkvalitetnije, da prave razliku. Igrače kao što je Jovančić dovodimo namenski da zamene prethodnog igrača - rekao je Terzić u intervjuu za Hotsport i nastavio: - Mediji barataju sa mnogo imena, ali nam Dejan Meleg, Giljerme, Šikinjo, Marin i mnoga druga imena nisu u fokusu.

Zvezdašku javnost posebno interesuju sudbine Damijana Le Taleka i Luke Adžića.

- Sa Le Talekom u četvrtak nastavljamo razgovore, on je otišao u Moskvu, pošto mu je trener Milojević dao tri dana slobodno, nastavljamo, biće nam posle ostanka šefa stručnog štaba prioritet da zadržimo Le Taleka. Nama je Damjan nosioc igre, stub odbrane, lider, vodi ostale igrače tako da ćemo učiniti sve da ga zadržimo. To neće biti nimalo lako, on je igrač koji ima 28 godina, ali i mnogo ponuda na stolu, mi finansijski ne možemo da pariramo. Dobio je Luka ponudu za novi ugovor, iskreno se nadam da će Adžić ostati u Zvezdi. Imamo novu rundu pregovora, mada su oni ‘tvrdi’ u stavu da Luka napusti klub. Razlikuju se naše i njihovo mišljenje, oni misle da on nije imao dobru minutažu i da je mogao više. Sportski sektor Crvene zvezde misli da je Luka Adžić mnogo napredovao i da može još mnogo da napreduje, jer se dobro postupalo sa njim. Na različitim stanovištima stojimo što se tiče na pogled razvoja igrača, finansijski uslovi koje smo mu ponudili su fantastični, takve uslove Crvena zvezda nikada nije ponudila nekom mladom igraču. Luka Adžić je prošle nedelje primio tu ponudu, bili su njegovi agenti, videćemo, meni se, iako se nadam da će ostati, ne sviđa mi se razvoj situacije. Čini mi se iz dana u dan da smo sve dalje od rešenja ove situacije.

Kurir sport/Hotsport

Foto: Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir