SUDIJA OBRADOVIĆ JE ZLATNA KOPAČKA CRVENE ZVEZDE! Žestoke optužbe Partizanovog novinara: On je MANIJAK i maskota jednog nameštenog prvenstva (VIDEO)

"Zlatna kopačka Crvene zvezde Srđan Obradović dopao je zatvora kao Džek Trbosek srpskog fudbala kome je dozvoljeno da se praktično nekažnjeno iživljava gotovo pune dve sezone u ovoj eskalaciji jednog potpunog sloma bilo kakvog sudijskog kriterijuma i bilo kakvog odnosa koji se može smatrati igrom koja se zove fudbal", oštro je započeo svoje izlaganje Pantić.

Podsetimo, veliki skandal trese fudbalsku Srbiju. Arbitar iz Jagodine Srđan Obradović dosudio je sraman penal na meču Spartak - Radnički Niš zbog čega se podigla velika bura u javnosti. Obradović je uhapšen zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj.

"Ako jedan sudija u savršenoj poziciji na večitom derbiju dozvoli aut od pola metra, gde se lepo vidi da on uopšte nema problem da vidi situaciju jer je golman stajao na gol liniji, ako on daje crvene kartone za izmišljene prigovore za koje niko ne zna zašto ih je dao (protiv Vojvodine), ako on postaje Jutjub senzacija tako što se iživljava na utakmicama omladinske lige, znači to su neka deca od 15, 16 godina koja trpe čoveka od četrdeset koji nad njima sprovodi ogoljeni teror. Jako je teško ne zapitati se da li je hapšenje sudije Obradovića generalno konstatacija nikad bolesnijeg stanja u srpskom fudbalu. Sećate se, prošle godine, rekao sam da je sezona kad je Obilić bio šampion deluje kao piknik u odnosu na sve ovo što gledamo u šampionatu i mislim da sve što je rečeno još tada, samo je dobilo na snazi i na kredibilitetu", rekao je Pantić.

Partizanov novinar smatra da je prvenstvo namešteno i da će kako vreme bude prolazilo situacija biti sve gora i gora.

"Obradović je jednostavno maskota jednog nameštenog prvenstva. Maskota jednog potpunog poražavajućeg stanja ka kome klizi domaći fudbal zbog čega ja jednostavno nemam nijednu dilemu da će ovo sve biti samo gore i gore. Mi polako ali sigurno klizimo ka tome da će Srđan Obradović biti pravilo, a ne izuzetak. Čak i ljudi koji su u FSS, kao Raka Đurović, oni više ne mogu da sakriju činjenicu da taj Srđan Obradović više nije izuzetak. lizimo ka stanju u kom ćemo imati ligu koju će igrati deset Radničkih iz Niša, Crvena zvezda, Partizan i možda dva ili tri kluba koja će igrati normalan fudbal. To su trenutno Čukarički, Voždovac i Napredak... ", rekao je Pantić dodavši:

"Sve će ići ka tome da će se iz nižeg ranga ubacivati jedan po jedan klub i da mi više ne treba ni da igramo to prvenstvo. Jer je u takvom prvenstvu sve jasno. Činjenica da je sve ovo sada urađeno toliko vulgarno samo naglašava ono što sam ranije već rekao - da je sudija Srđan Obradović manijak, i to u kom smislu. Ne u onom da je on budala, kreten, nego manijak, znate... On uživa nad iživljavanju nad igračima tokom utakmice..

