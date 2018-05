VELIKO PRIZNANJE ZA FUDBALERE CRVENE ZVEZDE: Borjan i Le Talek u timu sezone Liga Evropa

Prosečna ocena Milana Borjana je 7,20. Čak pet puta mreža golmana Zvezde bila je netaknuta u osam utakmica u Ligi Evropa, a prosečno je imao 3,5 odbrana po utakmici od kojih su neke bile ključne za rezultat.

"To je veliko priznanje za mene i čini me srećnim. Naravno, sve to ne bih ostvario bez velike pomoći saigrača, pre svih kolega iz odbrane. Svako individualno priznanje je priznanje za ceo kolektiv, tako uvek gledamo na stvari", rekao je Borjan.

Damjan Le Talek se našao u idealnih 11, a prosečno je beležio 6,3 ključnih intervencija po utakmici i imao je prosečnu ocenu 7,28.

"Odlično smo trenirali čitave sezone i to smo naplatili na terenu. Kada svi daju sve od sebe, iz kolektiva uvek iskoči i neki pojedinac, nekad sam to bio ja, nekada neko drugi. Hvala saigračima i hvala treneru na ovako lepoj sezoni", rekao je Le Talek.

Za najboljeg igrača Lige Evrope naveden je Antoan Grizman iz Atletiko Madrida, sa prosečnom ocenom 7,91, a u idealnoj postavi su još Konrad Lajmer, Sotirios Papadjianopulos, Domeniko Krišito, Ken Sema, Reom Frojler, Luis Alberto, Dimitri Paje i Nabil Fekir.

