Ребята!!! @dynamobrest Спасибо за возможность и мне прикоснуться к заветному трофею и быть причастной к этому матчу.)🏆 Спасибо за эмоции и упорную борьбу! Это был незабываемый день! #fcdb #football #dynamobrest

A post shared by Ольга Хижинкова (@volgena) on May 28, 2017 at 1:09pm PDT