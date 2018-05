AFERA PENAL: Sudiju iz zatvora delegirao čovek koji radi u firmi predsednika Spartaka!

Afera "penal" trese fudbalsku Srbiju, a ulje na vatru dolio je bivši internacionalni sudija Miroslav Radoman.

Jedan od naših najboljih arbitara otkriva da je predsednik Sudijske komisije Milan Karadžić zaposlen u privatnoj firmi jednog visokog funkcionera FSS, a Kurir saznaje da je reč o Draganu Simoviću, predsedniku FS Vojvodine i prvom čoveku Spartaka iz Subotice.

Govoreći o sudiji Srđanu Obradoviću, kome je zbog dosuđenog nepostojećeg penala za Spartak na meču s Radničkim određen pritvor od 30 dana, Radoman je žestoko kritikovao rad sudijske organizacije.

"Samo se setite moje konferencije za medije prilikom odlaska s mesta predsednika Sudijske komisije. Tada sam rekao da osmorica ljudi (Obradović, Anđelovski, Piper, Nikolić, Santrač, Vujović, Filipović i Jeremić, prim. nov.) pravi pometnju i da sam ih zato skinuo. Treba pitati ljude koji su ih vratili na listu. To su članovi sadašnje Sudijske komisije, ali i članovi Izvršnog odbora FSS. Svi su oni insistirali da oni ostanu na listi", tvrdi Radoman za Kurir i dodaje:

"Sada kada je došlo ovo, kako je došlo... Srđan Obradović je vrh ledenice, a ostatak je još tamo dole".

"Kamikaze"

Obradović nije jedini problem Miroslav Radoman kaže da sudija Srđan Obradović nije jedini problem.

- Barem ih ima još desetorica! Ja sam ih na onoj mojoj konferenciji nazvao "kamikaze" jer oni služe tim ljudima koji ih drže na listi da odrade ovakve stvari. I onda se desi jedan Srđan Obradović ili Novica Anđelovski... Srđan Obradović je grešio u više navrata. A imate vi i Pipere, Nikoliće... Više njih. Ja nemam dlake na jeziku i nikad je nisam imao. Ima tu još stvari. Članovi Izvršnog odbora imaju svoje sudije na listi i oni moraju tako da rade. Tako je uradio i Srđan Obradović - jasan je Radoman.

Miroslav Radoman doveden je u junu 2016. godine na čelo Sudijske komisije sa samo jednim ciljem, da svojim autoritetom i procenama "pravi nove Mažiće". Posle samo četiri meseca smenjen je s te funkcije.

"Nisu hteli da me čuju. Svima je odgovaralo ovo što se sada dešava. Mogli su da kreiraju liste, tabelu, ispunjavaju muzičke želje raznim klubovima i pojedincima... Pritom, imenovati onakvog predsednika Komisije (Milan Karadžić, prim. aut), sa tim epitetom, to nije bio korak unazad, već deset koraka unazad. Čak je i Bogi Stepanović bio pošteniji čovek od njega! To je najveći problem. A taj čovek radi kod visokog funkcionera Saveza, zaposlen je u njegovoj firmi", tvrdi Miroslav Radoman.



Milan Karadžić juče se nije javljao na telefon, a Kurir saznaje i to da mu je kovertiran otkaz po nalogu predsednika FSS Slaviše Kokeze. Novi predsednik te organizacije i članovi biće imenovani na sednici u Surdulici 23. maja, pred početak finala Kupa Srbije.



Potvrdio Simović: Jeste, Karadžić radi kod mene, ali... Predsednik FSV i Spartaka Dragan Simović priznaje da Milan Karadžić radi u njegovoj firmi, ali ističe da subotički klub nije imao nikakvu vajdu od toga: foto: Dado Đilas

- Tačno je! Karadžić radi već četiri godine na poslovima prodaje. Ali, da ja vas pitam: kakve je koristi imao Spartak od dosuđenog penala protiv Radničkog u situaciji kada imamo igrača više i 1:0 na našoj strani? Nikakve! Molim vas, ne dovodite Spartak u kontekst koji mu ne pripada. Podsetiću vas na nekoliko činjenica: moj tim je pokraden na Marakani protiv Crvene zvezde, gde je dosuđen nepostojeći penal, pa dosuđena dva penala protiv nas u meču sa Čukaričkim, pa izmišljeni penal Bojana Nikolića na meču sa Crvenom zvezdom, koji smo nedavno izgubili... Spartakovi problemi se ne mogu rešiti preko Karadžića ni preko trikova, ne budite naivni - zaključio je Simović u razgovoru za Kurir.

