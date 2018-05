BAHATO, NELEGITIMNO, NELEGALNO: Potpredsednik Partizana o Zvezdinom prisvajanju titule iz 1946.

Zvezda, dakle, ne odustaje od toga da sebi pripiše "titulu" osvojenu 1946. godine što je ponovo uzburkalo strasti na večito nemirnoj relaciji sa najvećim rivalom Partizanom. Podsetimo da su najvatrenije pristalice Zvezde tokom utakmice sa Voždovcem transparentom uperenim prema Fudbalskom savezu Srbije podsetili na tim koji je 1946. godine bio najbolji u tadašnjoj državi, ali je taj uspeh do danas ostao nepriznat.

Na sve ove tendencije iz Zvezde, oglasio se potpredsednik Partizana Vladimir Vuletić, koji je još jednom izneo lična zapažanja na ovu temu.

Lično zapažanje prof. dr Vladimira Vuletića u vezi sa samovlasnim prisvajanjem titule iz 1946. od strane FK Crvena zvezda.



Započeto prošle godine, specifično i agresivno silovanje višedecenijske prošlosti, kombinovano sa elementarnim nepoznavanjem pravne istorije Srbije i rđavim poznavanjem osnovnoškolskih matematičkih operacija, okončano je samovlasnim, bahatim, nelegalnim i nelegitimnim činom nekakvog tobož priznavanja tobož titule nazovi prvenstva Srbije iz 1946. godine.



Po zahtevu skupštine FK Crvena zvezda od prošle godine, upućen organima FSS-a, a za njega bi pre nadležnost mogla da utvrdi odgovarajuća sanitarna inspekcija, nije još odlučeno. FK Crvena zvezda je, dakle, mimo svih organa krovnog nacionalnog fudbalskog saveza, u tananoj brošuri podeljenoj navijačima, koju potpisa njen predsednik, odlučila da, usled nespremnosti da dalje čeka, sama sebi dodeli titulu nepostojećeg prvenstva nepostojeće države!



Ova se brošurica završava nejasnim i nadasve sintaksički neukim rečima da "u formalno-pravnoj dokumentaciji države Srbije nema razloga da i nama titula ne bude priznata".



Usled okolnosti da su, kako to je to Ajnštajn primetio, samo svemir i ljudska glupost neograničeni, premda za ovo prvo to još nije dokazano, pravno-istorijskom analizom mogu se istaći sledeće činjenice:



1. FK Crvena zvezda, osnovana marta 1945 godine, pre nego što su završene ratne operacije u Drugom svetskom ratu, pre oslobađanja Jasenovca, u jeku borbi NOVJ na Sremskom frontu i sa prvom zvaničnom utakmicom u Enver Hodžinoj Albaniji, učestvuje u jednom projektu čiji su organizatori bili Fiskulturni savez Jugoslavije (FISAJ) i Fiskulturni sportski odbor Srbije (FISOS).



2. Prema odluci FISAJ, PRVI šampionat FNRJ planiran je da započne 11. avgusta 1946, pa bi, do 15. juna 1946. svi okruzi morali dati svog prvaka u tu, prvi put organizovanu, fudbalsku ligu posleratne Jugoslavije. FISOS je, u tu

svrhu, uredio OKRUŽNA prvenstva kao kvalifikaciona za ovaj budući šampionat.

foto: Dado Đilas



3. FK Crvena zvezda je u takmičenju za okrug tzv. uže Srbije trijumfovala ispred ekipe FK Željezničar iz Niša i FK Metalac (kasniji OFK Beograd) dok je u okrugu Vojvodine pobedila ekipa FK Spartaka iz Subotice isped FK

Vojvodina iz Novog Sada. Kurioziteta radi, FK Metalac je, godinu ranije, u okviru istog ranga, bio prvak ispred FK Crvena Zvezda.

Zvezdina titula iz 1946. godine ne sme biti priznata: Vladimir Vuletić i Miloš Vazura Foto: MN Press



4. Ustav FNRJ iz 1946. u čl. 2. navodi da Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju, između ostalih, čini i Narodna Republika Srbija koja IMA U SVOM SASTAVU i Autonomnu pokrajinu Vojvodinu i Autonomnu kosovsko-

metohijsku oblast. Sledstveno ovome, jasno je da je NR Srbija nedeljiva teritorija sa dve autonomne pokrajine.



5. OBA KLUBA, FK Crvena zvezda i FK Spartak Subotica, kao pobednici dvaju okružnih kvalifikacionih takmičenja, kvalifikovali su se za prvo fudbalsko prvenstvo posleratne Jugoslavije. NIKADA nije odigrana utakmica između ova dva kluba koja bi utvrdila “prvaka NR Srbije”, budući da se čitav kvalifikacioni ciklus u organizaciji FISAJ i FISOS odigravao po sportskim okruzima a ne prema ustavom zajemčenim i zaokruženim republičkim teritorijama.



6. Onoliko koliko FK Crvena zvezda danas polaže pravo na ovu “titulu” to pravo polaže podjednako i FK Spartak Subotica, izuzev ukoliko FK Crvena Zvezda odriče tadašnju (a i sadašnju) ustavnu nedeljivost Republike Srbije i ne

smatra da je AP Vojvodina integralni deo naše države. Isto takvo pravo, u takvom slučaju, polaže i tadašnji FK Metalac (sadašnji OFK Beograd) i to za trijumf istog ranga takmičenja i to nad FK Crvena zvezda 1945. godine.



7. FK Partizan je osnovan tek nakon svih ratnih dejstava u Drugom svetskom ratu, 4. oktobra 1945. godine, i, kao takav, nije učestvovao u ovom okružnom kvalifikacionom ciklusu za prvo posleratno prvenstvo Jugoslavije ali je u

njemu učestvovao i u njemu osvojio svoju prvu šampionsku titulu kao predstavnik Jugoslovenske narodne armije. Srbija je, dakle, u prvom šampionatu Jugoslavije imala tri predstavnika: pobednika okruga centralne Srbije, pobednika okruga Vojvodine i predstavnika Jugoslovenske narodne armije.



U svom nelegalnom i nelegitimnom činu, FK Crvena zvezda je, izgleda, pronašla uzor u odluci hrvatskog nacionalnog fudbalskog saveza koji je HNK Hajduku iz Splita priznao titulu osvojenu u hrvatskim kvalifikacijama iz 1946. kao državnu. Međutim, ne upuštajući se u ocenu uzora Crvene zvezde, naš savez takvu odluku do sada nije doneo.



Samovlasno prisvajanje bilo kog potraživanja, još od rimskog prava i decretum Divi Marci, dovodi do apsolutnog oduzimanja toga prava. Njegoševim rečima: “Niko srećan a niko dovoljan, niko miran a niko spokojan. Sve se čovjek bruka za čovjekom, gleda majmun sebe u zrcalo.



Kurir sport

Foto: Dado Đilas

Kurir

Autor: Kurir