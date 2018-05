RADONJIĆ NAJAVIO OSTANAK: Nadam se da ću ovako i sledeće godine

Nemanja Radonjić, jedan od boljih igrača Crvene zvezde ove sezone, pozvao je navijače da i naredne sezone podrže ovaj tim jer oni to zaslužuju.

Crvena zvezda je u subotu uveče proslavila titulu šampiona Srbije, a Radonjić je posle meča očekivano bio raspoložen.



"Meni je prvi put da doživim ovako nešto, zahvalio bih se publici na ovakvoj podršci, nisam očekivao ovakvu posetu i svakako da smo mnogo bolje igrali i zbog publike. Znali smo da je titula već naša i igrali smo za svoju dušu, ali smo ispoštovali sve dogovore iz svlačionice. Posle derbija me je krenulo, dao sam pet golova zaredom, kako me je krenulo verovatno bih dao i 10. Nadam se da ću nastaviti ovako i sledeće sezone. Pozivam navijače da i sledeće sezone dolaze u što većem broju jer mislim da ova generacija to zaslužuje", rekao je Nemanja Radonjić za zvaničan sajt.



Radonjić je ovako najavio ostanak u crveno-belom dresu i naredne godine, kada će Zvezda pokušati da obezbedi plasman u neko od evropskih takmičenja (Liga Evrope, Liga šampiona).



Zvezda je u subotu savladala Voždovac sa 5:1, a treći superligaški gol u sezoni postigao je Dejan Joveljić.



"Cilj nam je bio 100 bodova, ispunili smo cilj pobedom na ovoj utakmici. Presrećni smo zbog pobede, čestitam svojim saigračima na tituli. Meni je ovo prva titula i sada idemo da slavimo. Bilo je neverovatno igrati pred više od 35 hiljada gledalaca, atmosfera je bila vatrena, pogotovo koreografija na početku. Čekao sam šansu, iskoristio sam je i presrećan sam i zbog gola. Skinuo sam dres, otrčao do severa i poklonio se. Nije bilo straha, igrao sam bez pritiska i presrećan sam. Nadam se da će biti još golova, ali samo neka smo zdravi", rekao je Dejan Joveljić posle utakmice.

