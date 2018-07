KURIR SAZNAJE ODE SAVO U TRENERE: Milošević napušta FSS, evo šta će sad da radi (VIDEO)

Kako Kurir saznaje, aktuelni potpredsednik FSS obavestio je svoje saradnike o želji da se upusti u novu fudbalsku avanturu, ali se ime kluba još drži u tajnosti. Izvesno je jedino da se sledeća stanica nalazi van Srbije.

Milošević, koji juče nije odgovarao na pozive iz redakcije Kurira, u avgustu prošle godine je upisao školu za pro licencu UEFA, neophodnu za rad sa seniorskim klubovima profesionalnog ranga takmičenja. Pre dolaska u FSS on je radio kao savetnik selektora Crne Gore Branka Brnovića i bio deo ekipe koja se 2011. godine u baražu borila za plasman na EP u Ukrajini i Poljskoj 2012. godine.

Nakon te epizode i jednog neuspelog pokušaja da 2009. godine preuzme funkciju predsednika FK Partizan, Milošević se vratio u srpski fudbal i to kao jedan od najbližih saradnika tadašnjeg predsednika FSS Tomislava Karadžića, sa kojim je pre toga imao više nesporazuma. Uprkos svim problemima koji su opterećivali njegov odnos sa Karadžićem, on je dobio odrešene ruke u radu sa mladom reprezentacijom i svim mlađim selekcijama, što je donelo značajne rezultate srpskom fudbalu počev od osvajanja EP u Litvaniji 2013. godine za ekipe U19 do titule na SP u Novom Zelandu U20 2015. godine.

Od nekadašnjih saigrača iz reprezentacije Savo Milošević se među poslednjima odlučio za trenerski poziv. Pre njega treneri su postali Siniša Mihajlović, Slaviša Jokanović, Dragan Stojković Piksi, Miroslav Đukić, Gordan Petrić, Zoran Bata Mirković i Ljubinko Drulović. Iz sledeće generacije igrača više njih se odlučilo za trenerski hleb sa sedam kora: Ognjen Koroman, Dragoslav Jevrić, Nemanja Vidić, Dragan Mladenović ...

Biografija

Savo Milošević

2. septembar 1973. godine, Bijeljina

Klubovi: Partizan, Aston Vila, Saragosa, Parma, Saragosa, Espanjol, Selta, Osasuna, Rubin Kazanj.

Reprezentacija: 102 nastupa/37 golova

