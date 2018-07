PREDRAG RAJKOVIĆ: Radnički je dobar tima, Lalatović im je najjača karika

"Imam ogromno poštovanje prema njemu, jer mi je ukazao poverenje i dodelio mi ulogu kapitena Crvene zvezde, iako sam u to vreme imao samo 19 godina. Izuzetno ga cenim kao stručnjaka. Odličan je motivator, uvek je željan pobede i veoma je posvećen. Dobro zna da proceni protivnika i taktički uvek besprekorno pripremi ekipu. Zato nas očekuju veoma teške utakmice, Radnički ima dobar i iskusan tim. Poznajem dosta njihovih igrača i odlučivaće nijanse. Očekuje nas sjajna atmosfera u prvoj utakmici koja će se igrati na na?šm terenu u Tel Avivu. Tribine će verovatno biti ispunjene do poslednjeg mesta. Nišlijama sigurno neće biti lako u takvom ambijentu i zato mislim da smo u blagoj prednosti. Uveren sam da će i u Nišu stadion biti pun, a to će za mene biti poseban motiv", rekao je Rajković.

Makabi je u pripremnom periodu odigrao tri meča, sa skorom dve pobede i jednog poraza, dok je u prvom kolu kvalifikcija za Ligu Evrope eliminisao mađarski Ferencvaroš (1:1, 1:0).

"Imamo dobru ekipu sa dosta novih igrača. Promenili smo i trenera pa će nam sigurno biti potrebno malo vremena za uigravanje. Ali, Makabi kao klub uvek ima najveće ambicije, a to su titule. Tako će biti i u ovoj takmičrskoj godini".

Na čelu stručnog štaba od ove sezone je Srbin - Vladimir Ivić.

"Odlično se radi pod njegovim vođstvom. Pravi je stručnjak, a ono čime su svi u klubu oduševljeni je činjenica da je i sjajan čovek. Mislim da sa njim ove sezone možemo da napravimo velike rezultate", zaključio je Rajković.

Prvi meč između Makabija i Radničkog igra se u četvrtak u Tel Avivu, a revanš je sedam dana kasnije u Nišu.

