HVALA TI CRNO-BELA LJUBAVI: Marko Jevtović se emotivnom porukom oprostio od Partizana!

Hvala ti ⚫️⚪️ ljubavi ! Hvala ti za sve trofeje, za svu ljubav, za sva radovanja, za velike utakmice, za sve predivne momente kojima ne znam broj ali i za one tužne jer je zbog njih dečak postao čovek. Vreme je da krenem dalje ali Partizan uvek ostaje moja kuća i moja porodica ! ❤️

