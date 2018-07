ON NIJE OBIČAN ČOVEK, ON JE MAŠINA! Ronaldo ŠOKIRAO lekare u Torinu! Nisu mogli da veruju svojim očima!

Lekarski pregledi su pokazali da Ronaldo (33) ima telao dvadesetogodišnjaka!

Portugalac ima svega sedam odsto masnoće u telu, iako prosečan fudbaler njegovih godina (33) ima 10-11 odsto. Mišićna masa čini tačno 50 odsto Ronaldovog tela, a prosek je 46 odsto.

Cristiano Ronaldo's physical state has been compared to a 20 year old after his Juve medical.

Body fat: 7% (10-11% is avg w/pros)

Muscular mass: 50% (46% is avg w/pros)

Ran 33.98km in World Cup, fastest in the entire tournament