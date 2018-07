MILOJEVIĆ HVALI: Neki igrali preko granice mogućnosti (VIDEO)

"Izuzetno dobra utakmica i zaslužen rezultat. Momci su pružili dobru partiju. Bolji smo nego u prethodnoj utakmici, ali ova ekipa može još mnogo toga da pruži. Možda su neki igrali preko granice svojih mogućnosti. Sedam dana mnogo znači u fudbalu i drago mi je da dobijaju ritam i da nema zdravstvenih problema", rekao je Milojević novinarima posle utakmice.

Zvezda je sa 3:0 pobedila Suduvu na svom stadionu u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Poštujemo Suduvu, oni su izbacili APOEL, ozbiljna ekipa. Završeno je jedno poluvreme i čeka nas težak revanš. Ići ćemo tamo kao da je bilo 0:0", kazao je Milojević.

On je objasnio zašto je ekipa Zvezde "stala" u finišu susreta.

"Možete da primite gol i tako ih vratite u igru, a mi to nismo želeli. Igrali smo sigurno, bez rizika. Nisam želeo da nas ni u jednom trenutku ponese euforija. Jedna greška po ovakvom vremenu, pad koncentracije, može da dovede do toga da primite gol i da posle bude jako teško", istakao je trener Zvezde.

Prvi gol za Zvezdu dao je Lorenco Ebisilio, za koga je rekao da od njega očekuju sve bolje igre.

"Nije mu bilo lako posle duže pauze, novi uslovi... On je igrač koji će nam doneti kvalitet, to se i pokazalo. Možemo od njega da očekujemo mnogo bolje igre. Nije potpuno spreman, ali me raduje da polako podiže formu. Drago mi je, gol mu mnogo znači za samopouzdanje", rekao je Milojević.

Nenad Krstičić je napustio igru u prvom poluvremenu zbog povrede, a trener crveno-belih je kazao da misli da nije ozbiljno.

"Dobio je udarac, imao je nezgodno krvarenje. Požalio se na vrtoglavicu, morali smo da ga zamenimo da ne dodje do bilo kakvih komplikacija. Nije se osećao dobro, ali mislim da je sada okej", kazao je Milojević.

Revanš će se igrati u sredu, 31. jula u litvanskom gradu Marijampolj.

Milojević nije želeo da komentariše rezultat utakmice potencijalnih protivnika u trećem kolu kvalifikacija izmedju Legije Varšave i Spartak Trnave, koju je gost iz Slovačke pobedio sa 2:0 u Poljskoj.

(Beta, Foto: Starsport)

Kurir

Autor: Kurir