SLOVACI BLIZU DOLASKA NA MARAKANU: Svi ih otpisali, a oni razbili Legiju

Spartak iz Trnave napravio je veliko iznenađenje na gostovanju Legiji u Varšvi pobedom od 2:0 i taklo stigli na korak od duela sa Crvenom zvedom u 3. kolu kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona. Ovaj uspeh dobija još više na značaju, jer tim poslednjih decenija nema neki uspeh, što u domaćem prvnestvu, što na evro sceni. Prošle sezone osvojili su prvu titulu od raspada

Čehoslovačke gde su od 1968. do 1973. godine bili pet puta uzastopni prvaci. To su bile zlatne godine "belih anđela" koji su 1969. stigli i do polufinale Kupa šampiona, što je i najveći uspeh na međunarodnoj sceni.

Ekipa koja je srušila Legiju, nema zvezda i skupih pojačanja, pored devetorice slovaka aduti su bili Čeh Rada u veznom redu i austrijski napadač Ego. Pored njega od stranaca tu su još napadač njegov zemljak Mizebonk, napadač Senad Jarović iz Nemačke, kao i gruzijski vezista Vaktang Canturišvili. Inače, igraju u formaciji 3-5-2

Velike zasluge za uspeh Spartaka pripadaju Nestoru Jevtiću, treneru srpskog porekla, koji je poznat po tome što je rođeni brat čuda od detete Nikona Jevtića, poznatijeg kao El Mastro. Njega je ovog leta zamenio Radoslav Latal, nekadašnji fudbaler Čehoslovacke i Češke, koji je germansku disciplinu stekao igrajući za Šalke od 1994. do 2001. godine, što sada primenjuje u Spartaku.

SPARTAK TRNAVA

Osnovan: 1923.

Predsednik: Dušan Keketi

Stadion: "Anton Malatinsko" (19.000)

Nadimak: Beli anđeli

Trofeji: prvak Čehoslovačke 5 puta, prvak Slovačke 2017/18, Kup Čehoslovačke 5, Kup Slovačke 5, Superkup Slovačke 1998.

Trener: Radoslav Latal

Tim Spartaka

Golmani:

Čadi

Rusov

Odbrana:

Tot

Gredal

Grešak

Janso

Luptak

Vezni red:

Kadlec

Sloboda

Grendel

Rada

Conka

Hladnik

Mizebonk

Napadači:

Jirka

Ego

Jurović

Vlaško

Trener: Radoslav Latal

Pred meč sa Slovacima

Igrači Legije imali dijareju

Trener Legije Dean Klafurić je naišao na veliko nezadovoljstvo navijača, ali ističe razloge zbog loše igre, napominjući da je većinu igrača napao neki virus.

- Nisam čovek koji traži izgovore, ali mnogi igrači su veče pre utakmice dobili virus, imali glavobolje i dijareju. Znam koliko je teško igrati kad si bolestan, momci nisu imali snage - naveo je Klafuric.

M. N.

