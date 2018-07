BAJKOVITA ŽIVOTNA PRIČA ITALIJANSKOG REPREZENTATIVCA: Majka ga na plaži učila fudbalu, preživljavao sa 20 evra nedeljno, a sada je zvezda Čelsija (VIDEO)

PREKO TRNJA DO NEBESKIH VISINA

Na njegovom dovođenju insistirao je trener Mauricio Sari, koji je nedavno preuzeo ekipu sa "Stamford bridža", a, kao i Žoržinjo, doskora je bio stanovnik Napulja.

Zna Sari šta valja...

Žoržinjo igra u sredini terena i poznat je po neverovatnom procentu preciznih dodavanja. Tehnički je savršeno "potkovan". To mu je zaštitni znak.

Dosegao je fudbalsko sazvežđe, ali je dotle išao preko trnja. Njegova životna priča je bajkovita.

Rođen je u brazilskom mestu Imbituba, gde je na lokalnim plažama fudbalu učila majka!

Roditelji su mu se razveli kada je imao šest godina, pa je mama preuzela sve u svoje ruke, ili bolje reći noge, jer je i sama bila fudbalerka. Na tom pesku počela je da se rađa nova zvezda...

"Odvukla bi me na plažu i celo popodne bi me učila fudbalu. Pored toga, vaspitavala me je tako da znam da se suočim sa problemima", kaže 26-godišnji Brazilac sa italijanskim pasošem.

Kada je imao 13 godina napustio je kuću i otisnuo se 180 kilometara dalje gde je jedan italijanski biznismen imao fudbalski kamp. Bilo mu je teško da se odvoji od majke, ali morao je.

U tom kampu preživeo je teške trenutke. Sobe nisu imale prozore, dečaci su se kupali hladnom vodom, hrana je bila jednoobrazna...

Međutim, posle dve godine sve se isplatilo. Našao se među odabranima da se preseli u Veronu. I dok je agent uzeo 30.000 evra, Žoržinju je dobijao 20 evra nedeljno! Većinu zarade trošio je na komunikaciju s mamom...

"Godunu i po trajala je agonija, nisam imao para ni za šta", priseća se sjajni fudbaler.

A onda je u drugoj godinu u Veroni upoznao zemljaka, golmana Rafaela Pinjeira, koji mu je mnogo pomogao.

"Nije mogao da veruje šta mi se dešava. Od tada mi ništa nije nedostajalo, jer se on brinuo o meni".

Posle kratke pozajmice u Seriju D, Žoržinjo se vratio u Veronu i debitovao sa 18 godina. Bio je među najzaslužnijima za povratak Verone u Seriju 2013.

Šest meseci kasnije kupio ga je Napoli.

U Napulju je bio cimer sa Natanijelom Kalobahom, koji je tu bio na pozajmici iz Čelsija.

"Kada sam video na treningu kako dodaje loptu, pomislio sam: 'Bože, kakav igrač", kaže Kalobah i dodaje:

"Ali, upozorio sam sve njegove buduće cimere, ne prestaje da igra igrice celu noć!"

Žoržinjo je četiri godine živeo pod Vezuvom, u međuvremenu postao reprezentativac Italije, a sada je ostvario i transfer snova.

Za Čelsi je debitovao u pripremnoj utakmici protiv australijskog Pert Glorija (1:0), gde je imao dodavanje prosečno na svakih 27 sekundi!

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: AP)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir