PARTIZANOVA JALOVA IGRA IZNERVIRALA I DRAGANA ĐURIĆA: Šta radite, bre? Samo prodajete igrače!

Jalovo izdanje Partizana u meču sa Trakajem nije mnogo iznenadilo bivšeg predsednika kluba Dragana Đurića.

Nekadašnji prvi čovek kluba iz Humske crno-bele opisuje jednom rečju - tužno. Đurić je za naš list napomenuo da je za ovakvo stanje krivo rukovodstvo kluba kome je, kako je rekao, samo cilj da proda igrače, a pritom dovodi prosečne fudbalere.

- Kao veliki navijač, razočaran sam onim što vidim. Tužno je gledati ovakav Partizan, igrači su prosečni, oni u moje vreme ne bi bili u prvih 20.

Odgovornost za takvo stanje snose oni koji vode klub. I to nije problem od juče, to se dešava već nekoliko godina, samo se sada sve otvorilo. Čini mi se da su od mog odlaska prodali minimum 100 igrača, od toga 18 reprezentativaca, što je previše, a nisu doveli adekvatne zamene - kazao je Đurić za Kurir.

Dodao je da je očekivao reakciju navijača, kojima je prekipelo i koji su u nekoliko navrata tokom utakmice skandirali da cela uprava, a posebno trener Vladimir Đukić, treba da ode.

- Razumem navijače i to što su skandirali jer Partizan niti ima igru, niti ima tim. Žalosno je što je nama Saša Ilić sa 40 godina i dalje glavni igrač. Ja njega mnogo volim i nema većeg partizanovca od njega, ali ne može on sa toliko godina da bude neko ko treba da izvlači kestenje iz vatre. To govori kako se radi u klubu. Đukić se nije snašao, nemam ništa lično protiv Đuke, očigledno ne zna da radi u ovakvim uslovima, i sve su to razlozi krize u kojoj se trenutno nalazi Partizan - zaključio je Đurić.

Ponižavajuće

Opet će nam Zvezda bežati 30 bodova

Đurić nije optimista po pitanju Partizana u budućnosti ako ne dođe do nekih korenitih promena.

- Nemam ništa ni protiv Vučele, niti bilo koga u klubu, ali ovo je pokazatelj da se ne radi dobro. Ako nastavimo ovako, Zvezda će nam opet bežati 30 bodova, što je žalosno i tužno. Voleo bih da grešim i da nisam u pravu, ali definitivno Partizan ne ide u dobrom pravcu - poručio je Đurić.





Ljulja mu se fotelja:

Još jedan kiks i Đuka leti

Sudbina Miroslava Đukića biće jasna u narednih sedam dana. Ipak, prvom strategu crno-belih mogao bi da bude uručen otkaz već za vikend, kada Partizan gostuje Dinamu iz Vranja u drugom kolu Superlige. U slučaju da doživi još jedan kiks, ozbiljno bi mu se uzdrmala trenerska stolica jer ne pamti se kada je klub iz Humske imao ovako loš start sezone. Uz to, veliki pritisak vrše i navijači, koji iz utakmice u utakmicu traže njegovu ostavku. To bi značilo da bi crno-beli na revanš u Litvaniju putovali sa novim trenerom.



Pet uzastopnih poraza na strani:

Đukić najgori još od 1980!

Partizan je na startu Superlige poražen od Radnika u Surdulici, a to je peti uzastopni poraz crno-belih u domaćem takmičenju na strani ako se uzme u obzir i prošla sezona. To je najgori skor u poslednjih 40 godina. Partizan je bodove izgubio još od Voždovca, Vojvodine, Čukaričkog i Crvene zvezde.

Klub je u sezonama 1978/79. i 1979/80. u gostima spojio ukupno devet poraza (šest na kraju 78/79, treneri Miladinović i Šoškić, i tri na startu 79/80, trener Duvandžić).

Đukićev učinak u gostima

Radnik - Partizan 1:0

Voždovac - Partizan 2:1

Vojvodina - Partizan 2:1

Čukarički - Partizan 4:2

Crvena zvezda - Partizan 2:1

Milan Nastić, Foto: Dragan Udovičić

