ZLATAN JE PONOVO ODVALIO: Krećem se kao mali nindža, mogao bih da igram košarku protiv Lebrona Džejmsa! (VIDEO)

Šveđanin ja kazao da će gotovo sigurno upoznati američkog košarkaša.

"Naravno da ću ga gledati kako igra košarku. Ne znam da li ga zanima fudbal, iako je to sport koji je veći od košarke, uz svo dužno poštovanje. On je neverovatan sportista. Način na koji sve radi na terenu... I ja sam veliki, a krećem se kao mali nindža, što radi i on. Mislim da je to sjajno i inspirisao je time mnoge ljude. Sigurno je da ćemo gledati jedan drugoga", kazao je Ibrahimović.

Novinari američke televizije su mu prebacili da je nemoguće da nije znao da "Kralj" ima deo vlasništva nad Liverpulom, posle čega je usledio karakterističan odgovor.

"Znao sam, ali je to pogrešan klub".

A da li se Ibrahimović bavio nekim drugim sportom?

"Da, kao klinac sam se bavio mnogim sportovima. U svim sportovima sa loptom sam fenomenalan. Ako bih se takmičio u košarci, mogao bih da igram sa Lebronom", zaključio je Ibrahimović.

We'd pay money to watch Zlatan and LeBron play 1v1 👀 pic.twitter.com/VC1saRBFIQ — ESPN (@espn) July 25, 2018

What Zlatan Ibrahimovic thinks about LeBron James owning a stake in Liverpool... pic.twitter.com/CXJ0fK48L0 — Rick Metzroth (@MetzrothESPN) July 24, 2018

Kurir sport

Foto: Reuters

Kurir

Autor: Kurir