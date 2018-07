TRENER ZVEZDE PRED DERBI SA RADNIČKIM: Biće ovo najzanimljivije prvenstvo u poslednjih nekoliko godina!

"Biće mnogo neizvesno prvenstvo, možda i najzanimljivije u poslednjih nekoliko godina. Videli smo u prvom kolu da je većina ekipa zadržala kosture tima. To je nešto što je veoma dobro za svaki klub", rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

Zvezda će u nedelju od 19.00 na svom stadionu igrati sa Radničkim iz Niša u drugom kolu Super lige Srbije.

"Sa pravom može da se kaže da je ovo prvi derbi ove sezone u prvenstvu. Dolazi nam ekipa koja je izborila sa pravom izlazak na evropsku scenu. Dobro igraju sa novim stručnim štabom i igračima. Jako su ambiciozna ekipa", kazao je Milojević.

On vidi kao malu prednost Zvezde to što je ona igrala evropsku utakmicu u utorak, a Radnički u četvrtak, uz to što se niškl klub iz Izraela vraća u toku dana.

"Postoji prednost. To su termini i to ne treba da utiče na nas. To je cena kada igrate evropske utakmice. Profesionalci smo i ne verujem da će to da utiče na igrače Radničkog", naveo je trener crveno-belih.

Milojević je čestitao Radničkom na prošlosezonskom uspehu i pohvalno je govorio o niškom klubu.

"Radnički ove sezone ima visoke ambicije, što i treba da bude kao klubu sa velikom tradicijom. Niš to zaslužuje", rekao je Milojević i dodao da će naredna utakmica biti prvi derbi ove sezone i da očekuje veoma zanimljivu utakmicu.

On je poželeo Radničkom da prodje u treće kolo kvalifikacija za Ligu Evropa, uz ocenu da taj klub ima "objektivno velike šanse da eliminiše jedan Makabi".

Milojević će imati sve igrače na raspolaganju pošto su se u puni trenažni proces vratili Nikola Stojiljković i Slavoljub Srnić.

Vladan Milojević nije mogao da odgovori na kom je nivou trenutno njegova ekipa.

"Ne postoji merna jedinica, da se kaže da smo došli do nekog nivoa. Trudimo se da dodjemo do najvišeg. Igrači uvek mogu da pruže više i to nam je cilj, da ulazimo u takmičarski ritam i da imam što više njih na raspolaganju", rekao je Milojević.

On je istakao da Zvezda mora da radi na svim segmentima i da treba da se insistira na kontinuitetu kako bi se došlo do željenog nivoa.

Zvezdu bi trebalo da pojača nekadašnji omladinac Veljko Simić, o kome je Milojević imao reči hvale.

"Sećam ga se iz mladjih kategorija, iz jedne od najtalentovanijih generacija. Pratio sam je. Dete koje je ništa manje ili više od ostalih igrača, poput Filipa Stojkovića i Slavoljuba Srnića. Vraćamo našu decu, da im damo šansu ovde. Oni znaju šta je Zvezda i imaju ljubav, koja nije dovodjena u pitanje. Veljko ima veliki, ogroman potencijal. Pokazujemo da naša deca treba da igraju u Zvezdi, koju razumeju. Velika ljubav i energija su potrebni, što su već pokazali igrači koji su se vratili", rekao je Milojević.

Trener Zvezde nije želeo da komentariše potencijalne dolaske igrača, a samo je rekao da je klub u pregovorima sa mnogo njih, a da samo želi da dodje neko ko može da pomogne klubu.

Kurir sport/Beta

