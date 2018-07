(UŽIVO, VIDEO) EVROPSKI DERBI NA SRPSKI NAČIN: Crvena zvezda - Radnički Niš (1:0), Rodić

Prvo poluvreme

22. minut - Korner za crveno-bele. Prethodno su i Nišlije imale dva

14. minut - Zvezda ima potpunu kontrolu meča

9. minut - GOOOOOOOOOL 1:0 Rodić! Zvezda je povela, a fudbaleri Radničkog su protestovali jer je strelac Rodić bio u ofsajdu. On je naime bio u nedozvoljenoj poziciji kada mu je saigrač uputio loptu, ali se ona na putu do njega odbila od defanzivca Radničkog Bondarenka, pa su sudije odlučile da priznaju gol



5. minut - Solidna akcija Nišlija, ali su najpre odbrana pa zatim Borjan otklonili opasnost



2. minut - Centaršut Ebisilija, ali ništa od prilike da se zapreti gostima

1. minut - Utakmica je počela

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Igor Stojiljković

CRVENA ZVEZDA: Borjan – Gobeljić, Babić, Degenek, Rodić – Jovančić - Krstičić, Meleg, Ebesilio, Jevtović – Stojiljković



RADNIČKI: Živković –Aksentijević,, Bondarenko, Pankov, Stanković – Noma, Mićić – Ranđelović, Stojanović, Grbić – Mrkić

Biće to duel prvoplasirane i trećeplasirane ekipe prošlog šampionata, kao i naša dva predstavnika na evropskoj sceni, pa treba očekivati kvalitetnu i borbenu utakmicu.

Oba tima su ostvarila pobedu u duelima sa novim superligašima na startu šampionata, crveno-beli kao domaćini protiv Dinama iz Vranja (3:0), a Nišlije kao domaćini ekipi Proletera (3:1). Tokom prethodne sezone dva tima su odigrala tri međusobna susreta, a Beograđani su sva tri dosta ubedljivo rešili u svoju korist. Prvi meč na stadionu ’’Rajko Mitić’’ crveno-beli su rešili u svoju korist rezultatom 3:0 (1:0), dok su naredna dva meča u Nišu završena rezultatima 0:4 (0:3) i 1:3(1:1).

Domaćini u ovaj meč ulaze sa puno samopouzdanja, zadovoljni dosadašnjim partijama i rezultatima. U izjavi za medije datoj pred ovu utakmicu šef stručnog štaba crveno-belih Vladan Milojević ipak ističe da je protivnik izuzetno kvalitetna ekipa, sa velikim ambicijama, i da očekuje pravi derbi:

’’Sa pravom može da se kaže da je sutrašnja utakimica prvi derbi u ovogodišnjem šampionatu. Dolazi nam ekipa koja je prošle godine sa pravom izborila izlazak na evropsku scenu. Vidimo da dobro igraju i sa promenjenim stručnim štabom i sa dosta novih, kvalitetnih igrača. Oni su jako ambiciozna ekipa i sigurno i ove godine imaju visoke ciljeve pred sobom, što Radničkom kao klubu sa velikom tradicijom i pripada. Još jednom mogu da im čestitam na povratku u vrh domaćeg fudbala, Niš kao grad to zaslužuje, a i Radnički kao klub sa bogatom istorijom, dugom tradicijom i odličnim navijačima. Očekujem jako zanimljivu utakimicu, jer se susreću prošlogodišnji prvak i trećeplasirana ekipa. Obe ekipe su učesnici u evropskim kvalifikacijama, Radnički je u četvrtak sa respektabilnim protivnikom odigrao dobar meč i želim im da u revanšu nadomeste rezultat. Verujem da to mogu, imaju apsolutno pravo da se nadaju. Objektivno imaju šanse da izbace ekipu kao što je Makabi, a to govori o jačini Radničkog. Što se tiče moje ekipe raduje me što ću imati na raspolaganju sve igrače, u punom trenažnom procesu su i Stojiljković i Srnić. Mi smo imali dva dana više da pripremimo utakmicu i ako tako gledamo to je neka naša prednost. Termini su takvi i to ne utiče na nas. To je cena kada igrate evropske utakmice. Mi smo profesionalci i ne verujem da će to uticati na igrače Radničkog.’’



U taboru gostiju svesni su težine zadatka koji je pred njima, naročito zbog toga što vaj duel dolazi između dve evropske utakmice. O tome je u izjavi za medije datoj pred ovaj susret govorio i prvi golman niškog tima Mladen Živković:

’’Posle iscrpljujućeg gostovanja ekipi Makabija, gde smo se prilično istrošili odrađujući defanzivne zadatke, očekuje nas podjednako zahtevna utakmica protiv Crvene zvezde koja je pokazala u poslednjoj utakmici sa Suduvom da je u značajnom usponu forme. Nemamo mnogo vremena da se oporavimo i pripremimo za meč, ali nam ne preostaje ništa drugo sem da zbijemo redove i iskoristimo sav preostali kapacitet kako bismo ostvarili pozitivan rezultat.’’

Njegov saigrač, desni bek Nikola Aksentijević, takođe je govorio o predstojećem susretu istakavši da je ekipa umorna, ali i da se ipak nada pozitivnom rezultatu:

’’Znam da je ekipa umorna od naporne utakmice i puta, a ja ću pokušati da svežinom pomognem koliko je u mojoj moći. O kvalitetima Crvene zvezde ne treba trošiti reči. Oni su po meni ubedljivo najbolji tim u Srbiji i apsolutni su favoriti protiv svakog rivala, pa i protiv nas. Očekujem da i oni nastupe u izmenjenom sastavu u odnosu na onaj koji je igrao evropksu utakmicu sa Suduvom, ali to neće umanjiti njihovu jačinu, jer smo videli u duelu sa Dinamom koliko su opasni njihovi rezervisti. Ipak, i pored svega mi ćemo probati da se nadigravamo sa njima i da pozitivnim rezultatom pokažemo da smo sa pravom tim koji ponovo juriša na sam vrh tabele.’’

