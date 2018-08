LALATOVIĆ OPTIMISTA PRED REVANŠ: Sanjam i verujem u prolaz!

"Igramo protiv tima koji ima osam-devet 'A' reprezentativaca, 40 titula, 50 miliona budžet i protivnika koji vodi 2:0... Mi se nadamo da možemo da pobedimo, dokle god postoji nada, mi verujemo u to. Nadamo da možemo da napravimo čudo, a čuda se dešavaju. Rekao sam igračima dokle god verujeu u to, i ako svi vi verujete, možemo da iznenadimo. Upravo to tražim od igrača, znam da oni veruju, nemaju čega da se plaše, ali neće biti malo lako", rekao je Lalatović novinarima u Nišu.

Radnički će sutra dočekati Makabi iz Tel Aviva u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu Evropa.

"Ako primimo jedan gol biće mnogo teže stići to, ali nama je bitno da pokažemo šta znamo. Oni su kvalitetniji od nas na papiru, ali smatram da moji igrače puno vrede. Pokazali su protiv Gzire i Crvene zvezde šta mogu. Mogu da igraju jako dobro, ali koliko priotivnik dozvli. Sve može da se sustigne i ako postignemo prvi gol, mislim da ćemo uz pun stadion i veliku podršku navijača biti u dobroj poziciji, možemo da pobedimo", rekao je trener Radničkog.

Prošlog četvrtka u Izraelu, Nišlije su izgubile sa 2:0.

"Moramo da izadjemo hrabro, da budemo konkretn, stvaramo šanse da prvi postignemo pogodak. Oni jednostavno igraju drugačije van svoje države... Ovde neće imati ni velike klime u svlačinici, ni video rekordere, drugačiji je teren, tamo je kao po ledu, drugačija je atmosfera i verujem da ćemo se mi bolje snaći kod nas, nego oni", dodao je trener Nišlija.

Lalatović je rekao da se u ekipu posle povreda vraćaju Ermin Haskić i Djordje Crnomarković, kao i Nikola Aksentijević koji je odradio suspenziju.

"Neću da otkrivam tim, ali mislim da svi znate ko će biti u timu. Rekao sam igračima da treba da budu ponosni, da igraju za sebe, navijače i svoje porodice. Velika je čast igrati protiv Makabija pred punim stadionom, to se ne igra svaki dan. Ja se prvi nadam uspeju, sanjam taj rezulta i živim za to", rekao je Lalatović.

On je zbog zdravstvenih problema propustio utakmicu protiv Zvezde, a na pitanje novinara kako se oseća, a Lalatović je imao opširan odgovor.

"Danas sam dobro... Zdravlje je najbitnije i kada se neko ne oseća dobro, najbolje je da odmori. Ponavaljam, meni je žao što su protiv Crvene zvezde moji igrači igrali odlično i što su se neke desile, a ne treba da se... Zašto bi neko drugi uticao da ne mogu do povoljnog rezultata?! Za svakog trenera zdravlje broj je. Čovek koji se mogu nervira, a pogledajte koliko ljudi pate... Svi te zaborave i porodica i deca... Ali neke stvari su takve kakve jesu, medjutim, ne želim da pričam o tome", rekao je Lalatović.

Povratnik u tim nakon povrede, Crnomarković, veruje da će Radnički slaviti i nada se prolazu dalje.

"Prvi meč izgubili smo sa 2:0, mislim da je konačan rezultat bio previsok. Imamo šansu da u Nišu pokažemo šta i koliko umemo. Igramo na našem stadionu, po prijatnoj temperaturi. Biće to tvrda utakmica sa visokim tempom.

Navijači u Nišu duboko veruju u prolaz u treću rundu kvalifikacjia za Ligu Evrope, a entuzijazam nije zaobišao ni fudbalere. Svaki dan pričamo o tome. Mi smo svi ubedjeni da ćemo pobediti. Najbitnije je da ih otvorimo i u prvih pola sata damo jedan gol. Nama je jako značajna podrška 'Meraklija'. Na krilima njihove podrške nismo stali ni nakon 4:0 protiv Gzire. Nadam se da će nam njihova podrška pomoći da još jednom zabeležimo pozitivan rezultat", rekao je Crnomarković.

Utakmica izmedju Radničkog i Makabija igraće se sutra od 21.00 na niškom Čairu.

