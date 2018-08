ODLAZI, A VOLI PARTIZAN: Ovo je emotivna poruka fudbalera koji je napustio crno-bele (FOTO)

Zahvalio bih se svim ljudima u klubu, svojim saigracima, svim trenerima pocevsi od mladjih kategorija pa do prvog tima na ukazanoj sansi i na poverenju, takodje bih se zahvalio upravi kluba zato sto su mi izasli u susret i pustili me da napravim novi korak u svojoj karijeri... Sada je vreme za novi klub i novo dokazivanje! VOLIM PARTIZAN! 🖤

