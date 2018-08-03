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KRISTIJANO, AJDE PALI! Ova fatalna Ruskinja je hladnokrvno ODBILA Ronalda! ONA JE SEKSI I PROVOKATIVNA DO BOLA! (VIDEO, FOTO)
Foto: Printskrin

vRELO DA VRELIJE NE MOŽE BITI

KRISTIJANO, AJDE PALI! Ova fatalna Ruskinja je hladnokrvno ODBILA Ronalda! ONA JE SEKSI I PROVOKATIVNA DO BOLA! (VIDEO, FOTO)

Fudbal

Najboljeg fudbalera sveta Kristijana Ronalda mediji često povezuju za najzgodnijim ženama sveta.

Mnoge lepotice su pale na šarm i moć slavnog Portugalca, ali ne i ona - zanosna ruska lepotica Lilije Ermak.

 

Ronaldo je trenutno u srćnoj vezi sa Gerginom Rodrigez, a ne tako davno pokušao je da zavede neodoljivu Ruskinju Lili. Međutim, ona ga je hladnokrvno odbila!

 

Kada je video njene provokativne fotografije na Instagramu, Ronaldo je pokušao da stupi u kontakt sa Lili, ali ona nije želela da odgovori na njegove poruke.

 

Lilije se bavi modelingom i piše blogove. Ima gotovo 1,5 milion fanova na Instagramu.

 

 

Надоели фоточки 🐭 lingerie @bluebella

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Про талию ☝️#насонгрядущий Талия никогда не будет тонкой, если употреблять мучные продукты, сладости, жирные блюда, фаст-фуд. Все эти продукты содержат быстрые углеводы и моментально откладываются на боках и животе. Убрать жир с этой зоны очень сложно, он уходит в самую последнюю очередь. Поэтому первостепенная задача – привести вес в норму, только после этого начать работу над проблемной зоной. Для похудения можно подобрать какую-нибудь эффективную диету, их разработано огромное количество. Помогает сбросить вес подсчет калорий, белково-углеводное чередование, разгрузочные дни. Если лишних килограммов немного или просто хочется уменьшить живот при нормальной массе тела, то разумнее перейти на правильное, дробное питание. ☝️кстати ещё очень хорошо lPG массаж .Но там строго 10 процедур . И поддерживать раз в месяц. Что не помогает: 1.Обертывания. Да, можно потерять несколько сантиметров в талии, уйдет лишняя водичка, но через несколько дней все вернется. Можно использовать обертывания в качестве экспресс-метода перед важным днем или событием. 2.Обруч. Спорный способ обрести красивую талию. Обруч не может спровоцировать липолиз (расщепление жира) в нужном месте. 3.Пояса для похудения или термобелье. Это бесполезно.Многие девушки все это надевают перед занятием спортом ( я тоже так делала) срабатывает такой же эффект, как от обертываний. Но уходит только вода. 4.Корсеты. Они дают моментальный визуальный результат, но ни о каком длительном эффекте не может идти и речи. Как бы этого ни хотелось, не все девушки могут иметь тонкую талию и красивые изгибы. Многое зависит от типа фигуры. Можно поработать над плоским животиком, убрать жирок с боков, но талия все равно останется широкая. В этом случае лучше всего подкачать бедра и ягодицы, и тогда визуально талия будет тоньше )

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#white#mood 🎀

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#немного#о#питании 🥦🥕Вот так примерно должна питаться девушка, чтобы быть стройной! 1-й день Завтрак: 2 яйца (один желток, 2 белка), 100 г. овсянки, 1 ст. апельсинового сока, 50 г. обезжиренного творога. Втopoй завтрак: фруктовый салат, обезжиренный йогурт. Обед: 100 г. вареной kypицы, 100 г. риса, зеленый салат. Полдник: Печеная картофелина, обезжиренный йогурт. Ужин: тушеная рыба 200 г., салат, яблоко. 2-й день Завтрак: 100 г мюсли, стакан обезжиренного молока, 2 яйца, немного фруктов. Второй завтрак: 1 стакан морковного сока, 50 г творога. Обед: куриный салат (150-200 г. мяса), 1 картофелина, яблоко. Полдник: йогурт обезжиренный, фрукты. Ужин: 150 г. рыбы, 1 чашка вареной фасоли, салат (можно с нежирной салатной заправкой) 3-й день Завтрак: 200 г клубники, 100 г. овсянки, омлет из 2-х яиц. Второй завтрак: банан, 100 г. творога. Обед: 200 г. рыбы, 100 г. риса или чечевицы. салат. Полдник: фрукты, йогурт. Ужин: 100 г. индейки, 1 чашка кукурузы, салат. 4-й день Завтрак: 1 грейпфрут, 100 г. геркулеса Второй завтрак: банан, 100 г. творога. Обед: 150 г. курицы, рис 50 г. Полдник: 1 стакан овощного сока, отруби. Ужин: 120 г. говядины, кукуруза. 5-й день Завтрак: персик, 100 г. овсянки, омлет, стакан сока. Второй завтрак: 1 стакан сока овощного, 100 г. риса. Обед: 100 г. индейки, яблоко. Полдник: салат, 100 г. творога. Ужин: 100 г. курятины, салат. 6-й день Завтрак: омлет, 100 г. гречки Второй завтрак: творог, банан. Обед: 200 г. рыбы, 100 г. риса, салат, сок апельсиновый. Полдник: йогурт. Ужин: 150 г креветок, салат овощной. 7-й день Завтрак: яблоко, омлет из 2-х яиц, 100 г. гречки. Второй завтрак: творог 100 г., персик. Обед: 100 г. говядины, овощная смесь (кукуруза, морковь, горох). Полдник: йогурт, 100 г. риса. Ужин: 150 г. курятины, салат овощной. Экспериментируйте , возможны разные вариации . И старайтесь не делать слишком больших перерывов в питании, они способствуют жировым отложениям! ☝️ Сохрани, чтобы не потерять 📌

A post shared by Mother|Wife|Model (@lilyermak) on

 

Вторая страничка @lilyermak_fit 🔥 #go#follow

A post shared by Mother|Wife|Model (@lilyermak) on

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