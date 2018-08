KRISTIJANO, AJDE PALI! Ova fatalna Ruskinja je hladnokrvno ODBILA Ronalda! ONA JE SEKSI I PROVOKATIVNA DO BOLA! (VIDEO, FOTO)

Про талию ☝️#насонгрядущий Талия никогда не будет тонкой, если употреблять мучные продукты, сладости, жирные блюда, фаст-фуд. Все эти продукты содержат быстрые углеводы и моментально откладываются на боках и животе. Убрать жир с этой зоны очень сложно, он уходит в самую последнюю очередь. Поэтому первостепенная задача – привести вес в норму, только после этого начать работу над проблемной зоной. Для похудения можно подобрать какую-нибудь эффективную диету, их разработано огромное количество. Помогает сбросить вес подсчет калорий, белково-углеводное чередование, разгрузочные дни. Если лишних килограммов немного или просто хочется уменьшить живот при нормальной массе тела, то разумнее перейти на правильное, дробное питание. ☝️кстати ещё очень хорошо lPG массаж .Но там строго 10 процедур . И поддерживать раз в месяц. Что не помогает: 1.Обертывания. Да, можно потерять несколько сантиметров в талии, уйдет лишняя водичка, но через несколько дней все вернется. Можно использовать обертывания в качестве экспресс-метода перед важным днем или событием. 2.Обруч. Спорный способ обрести красивую талию. Обруч не может спровоцировать липолиз (расщепление жира) в нужном месте. 3.Пояса для похудения или термобелье. Это бесполезно.Многие девушки все это надевают перед занятием спортом ( я тоже так делала) срабатывает такой же эффект, как от обертываний. Но уходит только вода. 4.Корсеты. Они дают моментальный визуальный результат, но ни о каком длительном эффекте не может идти и речи. Как бы этого ни хотелось, не все девушки могут иметь тонкую талию и красивые изгибы. Многое зависит от типа фигуры. Можно поработать над плоским животиком, убрать жирок с боков, но талия все равно останется широкая. В этом случае лучше всего подкачать бедра и ягодицы, и тогда визуально талия будет тоньше )

