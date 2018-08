SAŠA LUKIĆ PONOVO U TORINU: Šta će nam Ronaldo kad imamo srpskog Kaku (VIDEO)

Spojila ih je ista sudbina. Da li ste se ikada zapitali zašto je Juventus najpopularniji italijanski klub u svim gradovima ovoga sveta, osim u jednom. U Torinu:

"Veoma mi je žao što nisam bio u prilici da odigram bar nekoliko minuta jer je ta utakmica izazvala mnogo emocija u čitavom Torinu. Brazilci su stigli dan ranije na poziv našeg predsednika Urbana Kaira, odradili su trening na Grande Torinu pred ogromnim brojem navijača, posetili su muzej i dan posle utakmice obišli Supergu. Mi svakog 4. maja odlazimo tamo da obeležimo godišnjicu velike tragedije, položimo venac i odamo počast igračima koji su ispisali istoriju Torina. Šape je zbog ove utakmice otkazao meč u Kupu Brazila protiv Korintijansa, a ekipu je sa kapitenskom trakom predvodio Alan Rušel, jedini preživeli član ekspedicije koji se i dalje aktivno bavi fudbalom. Najburnije aplauze dobio je bivši golman Džekson Folman kome je posle nesreće amputirana noga", kaže Saša Lukić koji se ovog leta vratio sa pozajmice iz Levantea u Torino, ali zbog povrede nije bio u kombinaciji za meč protiv Šapekoensesa.

Bivši vezista Partizana nikada nije imao strah od aviona, ali je drastično promenio mišljenje posle 28. novembra 2016. kada se avion sa fudbalerima Šapekoensea srušio u blizini Medeljina i odneo živote 71 od ukupno 77 putnika i članova posade:

"Nije mi više svejedno, iako su to stvari na koje ne mogu da utičem. Stalno kažem 'ako je suđeno, onda je suđeno' i mi se tu ništa ne pitamo. Razumem igrače koji se plaše letenja, kod nas u Torinu najviše drami Mirko Valdifiori. Čim se avion odvoji od piste, on se uhvati rukama za sedište ispred sebe i ne pušta ga dok ne sletimo. Mnogi se šale na njegov račun, ali to su stvari koje zaista nisu za šalu".

Torino je prvi evropski klub koji je konkretnim gestom podržao Šapekoense posle užasne tragedije. Na kup utakmici protiv Pize igrači su nosili crni flor oko ruke, a na prvenstvenoj protiv Atalante igrali su u zelenim dresovima po uzoru na klupske boje brazilskog tima:

"Ove sezone će nam treća garnitura takođe biti zelene boje. Njihov predsednik Plino David de Nes Filjo je izrazio ogromnu zahvalnost na svemu što je Torino učinio kada im je bilo najteže i već je ugovorio revanš utakmicu koja će se igrati na njihovom stadionu. Ovu prvu smo dobili sa 2:0 golovima Mejtea i De Silvestrija, ali je rezultat bio potpuno u drugom planu. Kompletan prihod od 158.000 evra uplaćen je na račun brazilskog kluba".

Lukić je ponosan na istoriju kluba sa kojim je upravo potpisao novi ugovor i ne smeta mu što ceo grad bruji samo o Kristijanu Ronaldu:

"Njegov dolazak je pozitivan impuls za kompletan italijanski fudbal. Sada će i drugi klubovi da pojure zvučna pojačanja kako bi ostali u konkurenciji za titulu. Videli smo u Rusiji da pojedinac ne donosi trofeje. Tako i Ronaldo ne može sam da dobija utakmice. Mene još nije pobedio, a dva puta smo odmerili snage u La Ligi. Neka tako ostane i u Seriji A. Torino ima svoje adute, Ljajić je spreman za sezonu karijere, a Beloti je naš lider na terenu i van njega. U pravom smislu reči dostojni naslednik velikog Meronija".

Posle odlične sezone u dresu Levantea, Lukić je sazreo kao igrač i spreman je da odgovori zadacima Valtera Macarija na bilo kojoj poziciji u veznom redu:

"Igramo 3-4-3 ili 3-5-2. Šef me proba na sva tri mesta u sredini terena i za sada nema zamerki. Meni je svejedno, afirmisao sam se kao zadnji vezni, ali mi prija i ofanzivnija uloga. Iskoristio sam ovih godinu dana u Španiji na sticanju iskustva i treutno pucam od samopouzdanja. Ove sezone svi pričaju o Juventusu, Interu, Romi, Milanu i Napoliju, ali sam ubeđen da bi Torino mogao da bude iznenađenje iz senke. Imamo jak tim, sačuvali smo najvažnije igrače i možemo da se umešamo u borbu za vrh".

Najlepše priznanje Lukić je dobio od španskih medija koji su ga proglasili srpskim Modrićem i predvideli mu vrhunsku karijeru:

"Taj nadimak me čini ponosnim, ali me u isto vreme i obavezuje. Luka je najbolji vezni fudbaler na svetu i mislim da mu ove godine neće izmaći Zlatna lopta. Kada bih morao da glasam između njega i Grizmana, ne bih imao dilemu. Mesi i Ronaldo su sa druge planete, ali je Modrić neprikosnoven među zemljanima. Za mene je privilegija kada me porede sa takvim virtuozom".

Potencijalni srpski reprezentativac oduševljen je igrom Hrvatske na Svetskom prvenstvu i kaže da bi oni mogli da nam posluže kao primer za neka naredna velika takmičenja:

"Ne mogu da kažem da nama nije u interesu da se borimo za nacionalne boje i da ne volimo državu u kojoj živimo. Ali definitivno oni imaju to 'nešto' što pravi razliku. Pokušavam da pronađem pravi izraz, ali mi ne ide. Eto, neka bude 'to nešto'. Nadam se da ćemo shvatiti o čemu je reč i da ćemo i mi bljesnuti na sledećem Evropskom prvenstvu".

Torino ima 'srpskog Modrića' na sredini terena i 'srpskog Kaku' na poziciji pleja. Mogla bi i Srbija da izvuče korist iztoliko magije u nogama:

"Hahahaha. Ljaja je igrač vrhunske klase i baš se 'naštimao' za početak prvenstva. Mislim da će ovo biti njegova sezona karijere. Macari ima 3-4 sistema koja forsira na treninzima i prijateljskim utakmicama i Adem u svakom od njih ima ključnu ulogu. Nadam se da ćemo uskoro da zaigramo u tandemu i dresu sa državnim grbom. To što se poznajemo u dušu može samo da nam bude prednost. Teško sam podneo skidanje sa šireg spiska za Mundijal, ali nisam mnogo očajavao jer sam svestan da moje vreme tek dolazi. Pratio sam utakmice kod kuće sa drugarima i žao mi je što protiv Švajcarske nismo iskoristili početno vođstvo i odličnu igru u prvom poluvremenu. Povukli smo se u nastavku meča umesto da nastavimo da gazimo i da jurimo drugi gol. Jedva čekam start Lige nacija i verujem da ću ponovo biti u krugu kandidata za najbolji tim".

